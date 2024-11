Paraguay prohibió camisetas de Argentina en eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026

Camiseta de Argentina de leo Messi. I Foto: Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images. / NurPhoto

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) ha prohibido “por seguridad” el ingreso a la tribuna local de sus estadios a aficionados con camisetas del equipo rival o alusivas a jugadores visitantes para el próximo partido contra Argentina y los siguientes duelos por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

“Nosotros ya advertimos y avisamos de que en los sectores del público local no vamos a permitir el acceso de esas camisetas que no sean de Paraguay, o de repente neutras, pero del rival no vamos a permitir”, confirmó este sábado a EFE el gerente de Licencias de la APF, Fernando Villasboa, quien agregó que la medida se aplicó por primera vez cuando la Albirroja recibió a Brasil, el 10 de septiembre pasado.

La selección de Argentina visitará Asunción el jueves 14 de noviembre por la fecha 11 en el estadio Defensores del Chaco, en cuya zona local no se permitirán camisetas de la Albiceleste, ni prendas de clubes argentinos, o “camisetas de clubes que contengan nombres de jugadores del equipo rival”, detalló Villasboa.

“No es una cuestión contra ningún jugador, nosotros somos muy respetuosos de la carrera de todos los futbolistas (... ) solamente que la localía para nosotros es muy importante”, agregó.

En ese sentido, las personas que deseen usar camisetas de la selección argentina o relacionadas con sus jugadores deberán ubicarse en el sector visitante.

Destacó además que esta medida “no es una cuestión nueva”, que se cumplió en el partido contra Brasil por la fecha 8 de las eliminatorias y se replicó en el encuentro por la décima fecha con Venezuela del 15 de octubre pasado.

La disposición, implementada por cuestiones de seguridad, se aplicará igualmente en los siguientes partidos por las eliminatorias, como los previstos para marzo de 2025 contra Chile y Colombia, adelantó el gerente.

La decisión también se tomó por “patriotismo interno” para “teñir el Defensores del Chaco de los colores patrios, del rojo, el blanco y el azul”, recalcó.

De los 35.000 lugares disponibles en el estadio Defensores del Chaco para el partido contra Argentina, 1.700 se asignaron al público visitante y los restantes 33.300 para los locales.