Concejales critican retrasos en el alumbrado público y exigen renuncias en EMCALI

El sarcasmo y la burla no iluminan, gerente @rogerminac. No entiendo cómo sigue justificando el contrato de alumbrado público cuando el retraso de los operadores es evidente.



Apuesto que, al no cumplir con la meta de 50 mil luminarias este año, vendrá un otro sí en 2025 como… https://t.co/xU0LIpQjtT pic.twitter.com/mtzws23iHl