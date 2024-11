¿Cuáles son las tarifas de taxis en Cartagena y otras ciudades de Colombia?

Texis en Colombia e imagen de referencia. Foto: (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images)/ Getty Images

Mientras pasan los días, la denuncia de Desciré Díaz, una vendedora de fajas que expuso en sus redes sociales un cobro excesivo desde el aeropuerto Rafael Núñez, de Cartagena, hasta el sector de Bocagrande, se convirtió en una más entre las que enfrenta la capital de Bolívar por cuenta de turistas enfadados.

Según un video publicado por la empresaria, los taxistas de la terminal aérea buscaban cobrarle $100.000 pese a que la tarifa autorizada por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte era de $27.500. La excusa en el momento, entonces, era la ola invernal que afecta a todo el país, incluyendo a la Costa.

La publicación se hizo tan viral que el propio alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció en su cuenta de X.

“Ojalá no sea otro de los tantos casos de campañas de desprestigio en contra de la ciudad, que detectamos y desactivamos”, apuntó el mandatario, a quien la mujer le respondió en otro video.

“Déjeme decirle, señor alcalde, que yo soy una persona humilde, una persona trabajadora”, aseguró Díaz, quien también pasó por los micrófonos de La W para comentar que es una persona “que lo que no me gusta no me lo como”, lo que le costó que “todo el mundo se me viniera encima”, incluyendo al alcalde.

¿Cuánto cuesta un taxi en Cartagena?

Díaz manifestó haber buscado un taxi a las seis de la mañana, es decir, fuera del horario en el que el Distrito permite un recargo nocturno en una carrera de taxi. En ese momento conoció, con un tiquete que pueden adquirir en el aeropuerto quienes llegan a la ciudad, que la tarifa debía ser de $27.500.

Las tarifas de taxi en Cartagena están reglamentadas por el Decreto 0319, que el alcalde Dumek Turbay firmó el 28 de febrero de este año. A diferencia de otras ciudades, los precios no están precisamente regulados a partir de los kilómetros recorridos, sino con sectores clave hacia los que un pasajero se dirija.

Por ejemplo, para desplazarse desde el centro hasta Bocagrande, el Barrio Chino o Espinal, la tarifa es de $9.800, que es la menor que se aprecia en todo el acto administrativo de doce páginas. El decreto también establece sanciones para los taxistas que no dejen ver los precios a los que un pasajero tiene derecho.

De acuerdo con el decreto, desde y hacia el aeropuerto existen trece zonas entre las que se dividen los cobros. El sector turístico de Bocagrande hace parte de la zona 5 junto a Castillogrande, Laguito, Cuatro Vientos, Alma Viva (hasta la estación de servicio del Amparo) y el Cuartelillo de Olaya.

El precio que se fija para dirigirse hacia la zona 5 desde el aeródromo es, como lo narró Desciré Díaz, de $27.500. La tarifa más costosa que puede cobrarse desde el aeropuerto es de $57.500, que deberán pagarse para ir hacia el centro poblado Arrroyo Grande e incluirán el pago del peaje Marahuaco.

Un taxi en Cartagena solo podría cobrar más de $100.000 si se dirige desde el centro hacia Playa Blanca ($113.400), el Aviario ($113.400), Punta Iguana ($121.800) y el corregimiento de Barú ($175.400). El recargo nocturno hacia cualquier destino se cobrará entre las 9:00pm y las 5:00am, y solo será de $900.

¿Cuánto pueden cobrar los taxis en las principales ciudades del país?

Aunque las denuncias sobre cobros excesivos no son inusuales en Cartagena, otras capitales podrían verse envueltas en la problemática si los conductores deciden apartarse de las regulaciones sobre taxímetros o sobre cuánto se cobrará a partir de los metros recorridos. Estas son algunas tarifas mínimas: