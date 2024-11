Consejo de Estado programó audiencia de pérdida de investidura contra el senador Iván Name

Iván Name, expresidente del Senado de Colombia. Foto: Colprensa.

El Consejo de Estado celebrará el próximo 25 de noviembre la audiencia de pérdida de investidura contra el senador Iván Leónidas Name Vásquez. El proceso, con ponencia del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera, está relacionado con presuntas irregularidades vinculadas al tráfico de influencias.

La demanda tiene como base pruebas remitidas por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Entre estas destaca la certificación de un expediente penal abierto en mayo de 2024 que involucra tanto a Name como al representante Andrés David Calle Aguas.

Ese mismo día, la Corte Suprema de Justicia también citó a indagatoria al senador Name como parte de la investigación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el calendario, Name deberá rendir su versión el 25 de noviembre, mientras que Calle comparecerá el 27 del mismo mes a las 9:00 a.m.

Tráfico de influencias

El proceso de pérdida de investidura busca determinar si Name Vásquez incurrió en conductas que contravienen “el régimen ético y las inhabilidades establecidas para los congresistas”.

La audiencia programada será pública y permitirá escuchar los argumentos de las partes involucradas, además de la intervención del Ministerio Público.