Fue el momento para hablar sobre Gaza: colaborador del nuevo libro del papa Francisco

El papa Francisco mencionó por primera vez la palabra “genocidio” refiriéndose a la guerra Gaza apuntando a Israel y pide una investigación, esto en un libro llamado ‘La esperanza no defrauda nunca’, que está a punto de publicarse y del que se difundieron el domingo 17 de noviembre varios fragmentos.

Hernán Reyes, periodista y escritor de este libro, quien además es cercano al papa Francisco, conversó con La W sobre estas declaraciones del sumo pontífice.

“Si el papa no había mencionado esto es porque nadie le había preguntado directamente sobre el tema, yo tuve la oportunidad de preguntárselo en el tramo final de la realización del libro (…) Él ya se ha referido, pero ha usado diferentes palabras, me parece que no había encontrado el momento para que alguien le preguntara y expresar sus pensamientos sobre el tema”, dijo el escritor.

Es importante destacar que el papa nunca afirma o descarta que exista un genocidio, lo que hace es un llamado a que se investigue si se están violando las normas del derecho internacional.

La reacción de Israel fue inmediata, respondiendo al papa a través de la embajada con un mensaje que indica que Israel sí vivió el 7 de octubre una masacre genocida y que cualquier intento de definir su autodefensa con otro nombre significa “aislar al Estado judío”.

“El papa antes ya ha usado esta expresión, se refirió a los sucesos en Armenia a inicios del siglo XX como un genocidio. Creo que él analiza teniendo en cuenta las diferencias, ahora vuelve a usar la palabra para pedir una investigación”, comentó.

Asimismo, en cuanto a la realización de este texto, que acabó con autoría del papa Francisco ya que allí solo quedaron plasmadas sus declaraciones, dijo que “tuvimos siete encuentros en el Vaticano para el libro (…) El papa Francisco se refiere a las víctimas en general desde el punto de vista humanitario. El libro tiene cinco capítulos que buscan concretizar la esperanza en rostros de carne y hueso”.

Finalmente, tocó también temas relacionados a los abusos sexuales, de conciencia y de poder hacia menores al interior de la iglesia y la lucha que ha tenido el papa Francisco para erradicar él mismo llama una “plaga”.

Destacó que el sumo pontífice sigue y seguirá pidiendo perdón en nombre de la iglesia, a pesar de que los hechos hayan ocurrido cuando él no era cabeza de la institución.

