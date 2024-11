Debate por aprobación de crédito: “se refleja el comportamiento dictatorial del Gobierno”

En el Congreso revivió el debate sobre la aprobación de un cupo de crédito público por $5.000 millones solicitado por el Gobierno Nacional. El proceso está estancado debido a la falta de quórum en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, integrada por seis congresistas, quienes no han asistido a las sesiones convocadas.

Al respecto, el Ministerio de Hacienda propuso un borrador de decreto que permitiría continuar con el trámite si la comisión se niega a reunirse y a dar el concepto de la en un plazo de un mes tras dos convocatorias.

Las congresistas Saray Robayo, del Partido de la U, y Clara López, del Pacto Histórico, pasaron por los micrófonos de La W y debatieron sobre el manejo del crédito y la destinación de esos dineros.

Ahora, Robayo criticó la propuesta del Ministerio de Hacienda, incluso la calificó como “dictatorial” y señaló que la Comisión ya cumplió, pues se aprobaron $3.500 millones en créditos para el servicio de la deuda y la caja hasta 2025.

“No estamos en riesgo. Las decisiones de caja son del Gobierno Nacional, no del Legislativo. Hemos sido responsables en estudiar la regla fiscal y ya aprobamos lo necesario para garantizar la sostenibilidad financiera del país”, dijo.

Además, denunció que ha sido la mala planeación del Gobierno lo que ha llevado a que el país se enfrente a duros recortes que afectan la inversión social.

“El Ministerio de Igualdad tenía $400.000 millones para Hambre Cero y el rubro desapareció. Esa plata no existe”, subrayó.

Robayo dijo que la comisión no puede aprobar créditos sin conocer en detalle su destinación y ejecución: “No somos unos simples notarios del ministro. Hemos pedido información sobre los créditos anteriores y no hay claridad en la ejecución. No se trata de caprichos, se trata de actuar con responsabilidad”.

Por su parte, la senadora Clara López dijo que la función de la comisión es deliberar y emitir conceptos, no aprobar o rechazar créditos, y criticó la inasistencia de algunos congresistas a las sesiones.

“El crédito público de un país no se puede debatir en esta deliberación poco colaborativa. La comisión está fallando a su misión al no emitir un concepto, favorable o desfavorable. Esto afecta la imagen del país”, advirtió.

Agregó: “esto parece más político que técnico. Si se tratara de un tema técnico, ya habrían emitido el concepto con las glosas necesarias. No podemos jugar con el crédito del país; las demoras van en contra de las regiones más vulnerables”.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, buscaría con el decreto avanzar en la aprobación mediante el llamado “silencio positivo”. Pero desde el Congreso, rechazan la presunta vulneración al proceso de control desde el Legislativo.