Este es el animal que se llama ‘caballa’: No es la hembra del caballo

La vida abunda en nuestro planeta, pues a lo largo y ancho de toda la Tierra existen millones de especies de animales tanto terrestres, como acuáticas y aéreas.

Así mismo, cada especie tiene características especiales que las diferencia de las demás, por ejemplo los colores, la piel, su alimentación o incluso las que poseen o no, veneno.

Por otro lado, y según explica la marca país en su página web, Colombia el país de la belleza “uno de los mayores atractivos de Colombia es la gran variedad de especies de flora y fauna que decora y habita en cada rincón”.

Del mismo modo, el IDEAM puntualiza que “habitamos junto a una cantidad enorme de plantas, animales y seres microscópicos, entre otros. Estos son organismos que habitan en espacios específicos en donde coexisten con otros y en donde se adaptan para vivir”.

Siendo así, se ha conocido que existe un animal llamado ‘caballa’, que para muchos es la hembra del caballo, pero no es así.

¿Cuál es el animal que se llama ‘caballa’?

La caballa es un pez teleósteo. Según la ‘Pescadería Coruñesas’, este es uno de los peces más populares de la región atlántica. “Su carne es francamente buena, y al horno o a la parrilla puede competir con cualquier otra especie. También es muy común encontrarla en conserva”, subraya.

Suelen alimentarse de residuos orgánicos. Cuando pasan a su adultez, se convierten en depredadoras y se alimentan de crustáceos, moluscos, sardinas y arenques.

No obstante, se subraya que durante el invierno, la caballa prácticamente no come, “luego sube a la superficie y empieza a alimentarse, primero de zooplancton y luego de otros pescados como sardinas y pequeñas anchoas”.

De acuerdo con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la caballa es un “pez pelágico de distribución preferentemente oceánica, forma cardúmenes densos entre la superficie y los 150 m. de profundidad”.

¿Cuáles son los mercados de destino del pez caballa?

Según la SubPesca, este pez se exporta: República Popular de China, Japón, Taiwán y Alemania. Otros productos: Argentina, Perú, Brasil, África del Sur, Italia, Ecuador.

Asimismo, en el portal de Pescadería Coruñesas, se lee que “Francia es el país europeo con mayor número de capturas al año, de treinta a cuarenta y cinco mil toneladas y España el cuarto, de diez a quince mil toneladas”.

¿Cuál es la diferencia entre caballa, verdel o estornino?

La caballa, el verdel y el estornino son tres especies de peces diferentes, sin embargo, en algunas regiones suelen confundirlas.

No obstante, el color del dorso y la irregularidad de los dibujos son las diferencias más notorias.

Además, la caballa se ve más en el sur de España y en la zona mediterránea. “Sus características nutricionales son muy similares”, se lee en le portal web.

¿Cuáles son las propiedades nutricionales de la caballa?

Según la página web de ‘La cocina de aligator’, la caballa es uno de los peces más saludables, pues su carne contiene hasta un 20% de proteínas pero poca grasa.

“Si el pescado se pesca en verano y otoño, se encuentra hasta un 15% de grasa y hasta un 3% en primavera. Por tanto, el contenido bajo en calorías: en 100 gramos de carne, sólo hay 114 kcal. Pero al mismo tiempo, la carne contiene muchas sustancias morales valiosas: sodio, hierro, yodo, calcio, manganeso, fósforo, azufre, flúor, cobalto, cobre, cromo y zinc, níquel”, explican.

Además, contiene una gran cantidad de vitaminas A, E, ácido fólico, PP, C, B1, B2 y B6.