Calumniado, injuriado, pero no derrotado: Iván Name tras declarar en la Corte

AME4652. BOGOTÁ (COLOMBIA), 06/05/2024.- Fotografía de archivo fechada el 20 de julio de 2023 que muestra al presidente del Senado de Colombia, Iván Name, durante un discurso en la sede del Congreso en Bogotá (Colombia). El escándalo de corrupción en el Gobierno colombiano por el robo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se extiende al Congreso nacional, cuyos presidentes están señalados, hasta ahora sin pruebas, de haber recibido coimas a través de esa entidad, a cambio de aprobar las reformas del presidente Gustavo Petro. Iván Name: Político del partido Alianza Verde, es el presidente del Senado donde se ha caracterizado por su oposición a Petro. Sin embargo, habría recibido 3.000 millones de pesos en efectivo (unos 770.000 dólares de hoy) para facilitar la aprobación de las reformas. EFE/ Natalia Pedraza / Natalia Pedraza ( EFE )

El senador Iván Name habló durante 7 horas en una diligencia ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde rindió indagatoria como parte del proceso judicial que se adelanta en su contra por presunta corrupción en la UNGRD, luego de ser salpicado por las declaraciones de los exdirectivos de la entidad, Sneyder Pinilla y Olmedo López. A la salida, dio declaraciones y rechazó las acusaciones en su contra:

“Calumniado, injuriado, pero no derrotado. No me persigue la justicia, la persigo para que brille la verdad”, expresó el congresista, quien también aseguró que sus acusadores hacen parte de lo que calificó como “una banda criminal”.

Name se mostró firme en su postura, indicando que seguirá buscando que la verdad salga a la luz y resaltando que cualquier opinión sobre el proceso sería un irrespeto hacia la Corte. “Es importante que se investigue a fondo, porque solo así puede aflorar la verdad”, agregó.

En medio de sus declaraciones, el senador aseguró sentirse “crucificado” por las calumnias y las injurias que, según él, han marcado este proceso. Sin embargo, apeló a un mensaje de esperanza: “Después de la crucifixión viene la resurrección; cuando brille el sol después de las nubes, se verá la verdad”.