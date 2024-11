De acoso sexual acusan al director del Centro de Arbitraje de Bogotá

Gustavo Andrés Piedrahita es el director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, la institución más reconocida de Colombia en la aplicación de métodos alternativos de solución de conflictos.

El Centro de Arbitraje maneja multimillonarias diferencias entre particulares o de privados con entidades del Estado. Ellos ponen sus litigios en manos de abogados que ofician como árbitros para abreviar procesos y solucionar conflictos de manera ágil.

Hace unos pocos días surgió un escándalo por aparente acoso sexual, presiones indebidas y maltrato laboral en el Centro de Arbitraje.

Una alta funcionaria del centro decidió poner en conocimiento de las directivas de la Cámara de Comercio de Bogotá una denuncia, al parecer documentada, contra el director del Centro de Arbitraje, Gustavo Piedrahita, de quien dice la ha acosado sexualmente y la ha sometido a vejámenes. También señala que la ha maltratado y perseguido laboralmente por no haber accedido a sus deseos.

Los presuntos acosos fueron puestos en conocimiento del presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, en los últimos días.

Al parecer no es la única denuncia por esas presuntas conductas contra el director del Centro de Arbitraje y Conciliación, Gustavo Piedrahita. De acuerdo con otra funcionaria que ha tenido problemas con él, las quejas contra Piedrahita no avanzan porque él es el presidente del Comité de Convivencia Laboral de la Cámara de Comercio, una posición desde la que puede conocer anticipadamente cualquier queja contra él.

El esquema de silencio se rompió la semana pasada en el Comité de Presidencia de la Cámara de Comercio. Usualmente, esa reunión empieza a las 6:30 de la mañana de cada lunes. Es decir, a esta hora probablemente está reunido.

El lunes anterior, 18 de noviembre, el presidente ejecutivo Ovidio Claros señaló que había recibido cuatro denuncias por acoso sexual en la entidad y que serían investigadas. Agregó que, de ser necesario, llevaría los casos ante las autoridades judiciales.

Aunque Claros no había mencionado un nombre en particular como autor de esas conductas, según una fuente de información, el director del Centro de Arbitraje Gustavo Piedrahita asumió una actitud defensiva que inmediatamente llamó la atención de los asistentes a la reunión.

Al día siguiente, es decir el martes 19 de noviembre, Claros recibió un informe pormenorizado con lo que las fuentes califican como pruebas detalladas de las denuncias contra el doctor Gustavo Piedrahita por acoso sexual, manipulación y maltrato laboral contra varias subalternas suyas.

El Reporte Coronell conoce la identidad de una de las denunciantes, quien ocupa una posición directiva en el Centro de Arbitraje y Conciliación. Ayer busqué contactarla sin que respondiera.

El señalado Gustavo Piedrahita me respondió un mensaje de texto diciendo: “Todo es un montaje porque quieren quedarse con mi cargo”.

Con quien sí pude hablar fue con el presidente de la Cámara de Comercio, Ovidio Claros, quien confirmó la existencia de la queja y su deseo de hacer claridad sobre ella, brindado protección a las alegadas víctimas.

Me dijo que, por respeto al debido proceso, no podía hablar sobre las evidencias, ni entrar en detalles. Me informó que había encargado la investigación a Constanza Puentes, una alta ejecutiva mujer, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El tema no va a estar fácil porque el director del Centro de Arbitraje y Conciliación, Gustavo Piedrahita, cuenta con el respaldo de varios miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio y el Centro tiene su propio peso y poder por la magnitud de los negocios que maneja.

