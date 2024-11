General Óscar Murillo habla en La W sobre presiones del ELN para sacarlo Ejército

En exclusiva para La W, el brigadier general Óscar Murillo, quien no fue tenido en cuenta para ascender al grado de mayor general, respondió a las denuncias sobre presiones ejercidas por el ELN para sacarlo del Ejército Nacional, como reveló W Radio.

El excomandante de la Séptima División y de la Fuerza de Tarea Titán se refirió, además, a lo dicho por Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN con el Gobierno Nacional, quien lo acusó de permitir corredores de narcotráfico en Chocó.

“Como colombiano es desconcertante escuchar a Pablo Beltrán, habla cosas que no son. Este año, teniendo en cuenta el proceso de selección de generales, lo que hice fue colocar un derecho de petición a Procuraduría y Fiscalía, a ver si habían investigaciones vigentes, tengo diez, pero por haber denunciado al ELN por injuria y calumnia, específicamente al Frente de Guerra Occidental (…) cuando veo que está en medio mi nombre, la institución y el de mi familia, de soldados, para mí como soldado es complejo”, aseguro.

Sobre los supuestos corredores de movilidad que habría permitido el general en su paso por el Chocó, Murillo añadió que colocaría un derecho de petición, “si tiene las pruebas que las ponga y vamos a la Fiscalía General (…) pueden verificar mi hoja de vida, el ELN lo he combatido toda la vida, si él dice que hay corredores, pues yo le respondo que, desde que llegue a la Titán, incautamos cristalizaderos. Ponga las pruebas contra Murillo, puede que esté en un proceso de paz, pero un general de la República se respeta”.

Por eso, se defendió y dijo que las investigaciones en su contra por presunto acoso sexual fueron desestimadas.

“Yo lo único que hice fue trabajar día y noche, si vieran las operaciones que se hicieron, fueron formidables, todo lo que se hizo fue dentro de un plan de campaña contra el Clan del Golfo y el ELN, tengo todos los reportes que se hicieron. Cuando yo recibo el nuevo gobierno, la primera visita es al Chocó, y llevé a todos los fiscales a demostrarles a ellos que todo estaba soportado en la ley”, comentó.

Según el general, desde 2023 se le informó sobre las intenciones del ELN para presionar su salida del Ejército Nacional.

“No lo pensaba decir, pero a mí se me informó, la cúpula del momento, yo el año pasado iba para un cargo que no es el que tengo actualmente y se me informó que había esa intención, lo hablé con el comandante del momento. Que me investiguen y ojalá me encuentren algo, porque lo único que he hecho es trabajar por Colombia, es perverso que a un general que está haciendo su trabajo lo coloquen en una mesa de negociación”, aseveró.

Finalmente, concluyó con que tiene un informe de inteligencia en donde le avisan sobre una presunta campaña de desprestigio.

“Está en medio un general y su familia, yo tengo las pruebas y sería bueno preguntarle a los que toman decisiones. Pablo Beltrán habla de una reunión con el Ministro de Defensa en donde le entregan pruebas mías, pues que las muestren y las entreguen”, cerró.

