¿Hace bromas telefónicas en la línea de emergencia 123? Conozca la multa puede recibir

Las líneas de emergencia como el 123, la línea purpura, la Policía Nacional, bomberos y diversas más atienden a la ciudadanía las 24 horas del día, con el objetivo de atender situaciones urgentes que requieran de la intervención de la autoridad como robo, muerte, secuestro, incendio, abuso, etc.

La Alcaldía Mayor de Bogotá detalló que cerca de siete millones de personas han llamado a la Línea de Emergencias 123 durante el año hasta el 31 de octubre; de esta amplia cantidad únicamente el 29,5 % son casos que requiere de una atención oportuna y es ahí donde interviene la Policía Nacional con el 59 % de casos atendidos, el 19 % le corresponde al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de la Secretaria de Salud y por último, el 11% es atendido por la Secretaria de Movilidad (SDM).

La Línea de Emergencias 123 es usada específicamente para reportar hechos de inseguridad, emergencias, distintos tipos de violencia o alguna escena de riesgo; sin embargo, en muchas ocasiones las personas la usan para consultar información sobre pico y placa, servicios de entidad distritales, colocar quejas ante servidores públicos o realizar bromas a las personas de emergencias.

Este canal de emergencias es el único certificado en Suramérica con estándares internacionales en la National Emergency Number Association (NENA 911) con la misma calidad de las emergencias de México, Canadá y Estados Unidos; esto lo logró al mejorar en sus procesos de atención a la ciudadanía.

Además, el canal de atención actualizó la infraestructura telefónica de la línea al implementar la tecnología VESTA NG911, que permite una respuesta más ágil a las llamadas, de acuerdo con los estándares internacionales, y a su vez garantiza una transferencia más rápida de las emergencias a las seis agencias de respuesta de la ciudad: Policía Metropolitana de Bogotá, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Cuerpo Oficial de Bomberos y las secretarías de Salud, Mujer y Movilidad.

Sin embargo, en muchas ocasiones las personas usan este canal como objeto de broma realizando chistes o llamadas de emergencia falsas para crear una situación de caos con las autoridades, estas acciones son castigadas por la ley con una multa económica.

¿Cuánto vale la multa por hacer llamadas falsas al 123?

Ada Luz Sandoval, directora del C4 de Bogotá aseguró que “más de 22.000 llamadas, el 71 por ciento son no procedentes. Hay personas que hacen llamadas bromas, que no hablan o que cuelgan” por lo que se estima que el 70% de estas llamadas son falsas o no requiere de una asistencia oportuna por parte de la Policía, los bomberos o cualquier tipo de autoridad.

Es por ello que la Alcaldía Mayor de Bogotá detalló que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece que las “llamadas broma” tienen una multa tipo 4 de 16 salarios mínimos diarios vigentes, es decir, 618.666 pesos; en caso de que estas llamadas sean realizadas por un menor de edad los padres deberán cancelar el valor de la multa impuesta por la ley.