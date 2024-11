La minga indígena levantó su bloqueo en el occidente de Caldas tras lograr acuerdos

Manizales

Los representantes indígenas, junto a algunos alcaldes de Caldas y Risaralda, se reunieron de manera virtual con los delegados del Ministerio del Interior para dialogar sobre el bloqueo y las necesidades que tienen las comunidades indígenas.

“Tuvimos una ardua jornada de concentración, logrando el desbloqueo de la carretera Pacífico 3 en el sector de Remolinos y una concertación con quienes estaban protestando. Llegamos a unos acuerdos y compromisos puntuales y claros a través de la Dirección de asuntos étnicos.De esa manera, los usuarios de la vía pueden transitar sin ninguna restricción”, manifestó Jorge Andrés Gómez Escudero, secretario de Gobierno de Caldas.

Puede leer: Comunidades indígenas denunciaron combates entre las disidencias y el ELN en el Cauca

Las dos principales peticiones que hizo la minga indígena fueron la asignación de tierras y el reconocimiento de ocho comunidades que se establecieron, ilegalmente, en unos predios. Las alcaldías del suroccidente de Caldas también elevaron solicitudes y, de esa forma, se realizó un plan de trabajo que se desarrollará en el 2025.

Omar Andrés Reina, alcalde de Anserma, detalló que “elevamos las peticiones para que no lleguen más miembros indígenas de Risaralda y Chocó, ya que llegan a Caldas con la ilusión de que se les entregará tierras y finalmente quedan viviendo en estos municipios en malas condiciones”.

“Desde las alcaldías no podemos atenderles, porque no tenemos la capacidad social, puesto que son ciudadanos que se encuentran inscritos en el sistema de seguridad social en otros municipios y no en los del occidente del departamento”, añadió Reina.

Con el fin de las deliberaciones, el paso vehicular entre el Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia se habilitó nuevamente, luego de casi 24 horas de bloqueo por parte de más de quinientos indígenas.