María A. Benavides incriminó al ministro Bonilla en caso UNGRD: “Sabía lo que ocurría”

“Él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, dijo la exasesora Alejandra Bonilla, refiriéndose al ministro Ricardo Bonilla, en medio de la declaración que rindió ante la Fiscalía General de la Nación y que en la noche de este viernes reveló Noticias Caracol.

El testimonio sobre las profundidades desconocidas del desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la supuesta participación del jefe de la cartera de Hacienda, habría quedado al descubierto con las manifestaciones que hizo Benavides ante el grupo de fiscales especializados que investiga los alcances del entramado de corrupción.

Benavides podría convertirse a partir de ahora en la ficha clave de la Fiscalía para dejar al descubierto los nombres de otros funcionarios del alto Gobierno que habrían participado directa o indirectamente en las maniobras corruptas para quedarse con los jugosos contratos de la UNGRD.

Al parecer, el pago de sobornos a congresistas tendría como fin la aprobación de los créditos internacionales de la Nación.

En el informe de Noticias Caracol se conoció la declaración de Benavides.

Fiscal: ¿El ministro sabía que Sneyder o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones?

María Alejandra Benavides: Sí, señora, él lo sabía.

Fiscal: ¿Por qué lo sabía?

María Alejandra Benavides: Porque el 3 de enero, cuando yo voy a hablar de la carta, yo le digo: Mire, en diciembre pasó esto. Yo mandé unos contactos, y el señor Sneyder luego me dijo: “La última semana de diciembre que no se ha movido. Que ya habían hablado con ellos, pero que ya, o sea... Fiscal, yo insisto: todo, absolutamente todo, necesitaba autorización. Todo lo necesitaba que él lo supiera. Yo no (inaudible) sola”.

De acuerdo con lo manifestado por Benavides, los aparentes pagos a congresistas se habrían dado a mediados del mes de diciembre de 2023, cuando supuestamente requería que la Comisión de Crédito Público diera vía libre a varios créditos para la Nación.

Presuntamente, los pagos a los congresistas se habrían hecho luego de la orden del Ministerio de Hacienda de acomodar tres contratos por 92.000 millones de pesos en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, en su momento le dijo a la Corte Suprema de Justicia que desde la Casa de Nariño se habría organizado la compra de votos.

“El cónclave son varios altos funcionarios del Gobierno, entre ellos ministros, reunidos en un acuerdo preestablecido de ellos donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir o leyes, o cambios en ella, o temas de interés de un ministro específico en su cartera”, apartes de lo expresado por Benavides.

María Alejandra Benavides se convertiría en la ‘testigo estrella’ de este caso.

La exasesora aseguró que el ministro Bonilla tenía conocimiento sobre que los congresistas eran los que prácticamente decidían qué contratistas trabajaban allá o no.

Fiscal: ¿Y él sabía que esos contactos eran de políticos y de contratistas?

María Alejandra Benavides: Él sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los cupos indicativos. Yo no les puedo decir mentiras a ustedes. No sé. Yo no podía cuestionarlo. Pero aquí estoy segura de que el ministro sabía que esos contactos eran para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos.

Fiscal: ¿Usted sabía si ellos, a cambio de esos créditos, le iban a dar alguna parte o algo al ministro?

María Alejandra Benavides: No, señora, lo único que yo sabía era eso. Yo de plata no sé. Y haría mal diciéndole mentiras; yo de plata no sé.

El exministro del Interior Luis Fernando Velasco al parecer sí sabía lo que ocurría con los congresistas.

Fiscal: ¿Y Jaime Ramírez Cobo sabía que los congresistas le estaban enviando a usted los datos de contacto de las personas en los territorios, de los encargados de la contratación?

María Alejandra Benavides: El 11 de diciembre fue quien me pidió contactos.

Fiscal: ¿Él tuvo esos contactos?

María Alejandra Benavides: Yo a él le mandé unos contactos el 11 y luego el 16 yo pedí los otros contactos.

Abogado: Aclara, señora fiscal, aclara ese tema de los contactos. ¿Cuáles son los momentos en que enviaste contactos?

María Alejandra Benavides: El 11 de diciembre, cuando yo le mando a él (Jaime Ramírez Cobo) los contactos, es porque ya había pasado la reunión con Velasco, la que le hacen a él por su gestión. Y él sabe de la urgencia; él sabe que el ministro (Ricardo Bonilla) va a cambiar una cosa por otra. Entonces, él es el que pide los contactos pa’ llamar. Pero el 15, cuando estamos en la mitad de la sesión, porque todo es simultáneo fiscal, todo es simultáneo. Lo que yo hago con Sneyder Pinilla: él pide los contactos, no es cogerlos del chat de Jaime (Ramírez Cobo), es pedírselos a los congresistas, porque los congresistas eran los que ya estaban conectados para la sesión (de crédito público), que eran los que iban a votar. Y que yo se los pidiera a ellos específicamente era mostrarles que sí iban a salir (los contratos). Era la gestión que me habían pedido que hiciera.