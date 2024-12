Kit de carretera: Elementos que debe llevar para evitar multas y sanciones

La temporada de fin de año es una de las épocas del año en la que miles de familias de todo el país viajan por las carreteras del territorio colombiano para salir de la rutina o disfrutar de las incesantes jornadas laborales o estudiantiles junto a sus familiares y amigos, tradición que se mantiene a lo largo de los años.

Durante los últimos años, el incremento de viajes en carro particular ha sido notable y de allí la importancia de conocer la relevancia de portar de manera adecuada el kit de carreteras para responder ante cualquier eventualidad que surja durante su recorrido.

¿Qué elementos se deben incluir en el kit de carreteras?

Gato con capacidad para elevar el vehículo

Cruceta

Botiquín de primeros auxilios (Alcohol antiséptico, bajalenguas, algodón, guantes de látex, curas, solución salina, tapabocas).

Extintor

Tacos para bloquear el carro

Señales de Carretera

Llanta de repuesto

Agua

Linterna

¿Cuáles son los documentos que podrán ser exigidos por las autoridades de tránsito?

Todos los conductores que se desplacen por las vías de Colombia tendrán que contar con la vigencia de los siguientes documentos que certifiquen el estado del vehículo y la capacidad del conductor para garantizar la seguridad de todos los agentes viales.

Licencia de Tránsito : Debe estar vigente y pertenecer a la persona que al momento de ser requerido por las autoridades conduzca el vehículo.

: Debe estar vigente y pertenecer a la persona que al momento de ser requerido por las autoridades conduzca el vehículo. Revisión Tecnomecánica : Es esencial para la seguridad de todos los actores viales. La vigencia de este documento certifica las buenas condiciones del vehículo y deberá ser renovada cada año.

: Es esencial para la seguridad de todos los actores viales. La vigencia de este documento certifica las buenas condiciones del vehículo y deberá ser renovada cada año. SOAT: El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es un documento indispensable y que le ayudará a responder en caso de un accidente de tránsito. Todo vehículo automotor, sin excepción debe portar este documento. Recuerde que la vigencia del SOAT es de un año.

¿Qué pasa si no lleva el kit de carretera completo?

En caso de ser sorprendido por un agente de tránsito mientras conduce por las vías del país, y no tener el kit de carretera completo, deberán responder por una multa y sanción que será impuesta por la misma autoridad.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, el no cumplir con esta norma lo llevará a responder por una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, que para este año, corresponde a una sanción de 580.000 pesos.

Sin embargo, es de tener en cuenta que hay algunos vehículos que por asuntos de fábrica, no tienen llanta de repuesto. Ante esto, el Ministerio de Transporte, que a través del radicado 20174000431181 de 2017, aclara que “los vehículos que por sus condiciones, características técnicas y tecnológicas, no posean llanta de repuesto podrán circular y no ser objeto de imposición de órdenes de comparendo”, lo que significa que puede seguir transitando sin problema alguno.