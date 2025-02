“En el poder hay pocas lealtades personales”: nueva defensa del presidente Petro a Benedetti

Gustavo Petro y Armando Benedetti. Foto: (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images) / (Photo by YURI CORTEZ/AFP via Getty Images)

En entrevista con el periódico Vida, el presidente Gustavo Petro se refirió a la relación con Armando Benedetti, actual jefe de Despacho y los reclamos que su gabinete ha hecho a este nombramiento.

Cabe recordar que, en el consejo de ministros transmitido por televisión el pasado 4 de febrero, hubo polémica por la presencia de Benedetti.

“Puede que el señor Benedetti no esté ahí más tiempo, puede, pero nunca porque fue chantajeado el presidente. Ahí me parece que hubo pequeñez. El problema no era Benedetti, el problema eran los juegos, que yo llamo de doble agenda, que tiene que ver con muchos temas, no solo con el electoral que jugó. O sea, ahí se mostraron como candidatos varios, que no voy a mencionar, pero es que no están ahí como candidatos”, añadió Petro.

Por eso, el presidente explicó que “si uno va a ser candidato, como me ha tocado a mí (que no es un pecado, es un derecho), simplemente se dice y uno se comporta como candidato, pero no juega una doble actividad, porque en el Ejecutivo no se puede ser candidato. En el Congreso sí, en el Ejecutivo no. No ameritaba ante millones de personas usar el espacio televisivo para explicarles a las personas qué se ha hecho”.

Asimismo, Petro destacó que “el ego de grupo es más dañino porque la izquierda colombiana nunca ganó la Presidencia de Colombia, porque era muy pequeña, muy encerrada en sí misma y muy sectaria. Entonces, había creído honestamente en el tema de la línea correcta de los puros y de mirar con desconfianza a todo colombiano o colombiana que no se parece a un cuadro de izquierda, que nosotros llamábamos revolucionario”.

En esa línea, el mandatario indicó que “el problema no era Benedetti, el problema era no dejar caer al Gobierno en una mezcolanza electoral conflictiva que lo iba a paralizar, y más bien definir a las personas. Tengo que gobernar y mi referente no son los individuos que están allí, sino el pueblo colombiano, que es al que me debo”.

Ante los señalamientos de que Armando Benedetti tiene secretos del Gobierno Nacional, el presidente dijo: “en el M-19 nunca abandonábamos a la gente que se ha arriesgado, no a la gente que nos soba el hombro ahora que ganamos, que además es la primera que se va cuando tenemos derrotas. Yo he estado bastante solo en medio de esas derrotas; he visto ese oportunismo y es lógico en el poder”.

“En el poder hay pocas lealtades personales. Ahora, a Benedetti yo lo conozco relativamente bien, sé de sus debilidades. Él estaba en el uribismo cuando yo hacía mis debates sobre el paramilitarismo, que eran muy riesgosos. Yo no creí que iba a sobrevivir a esa época. Usted me acompañaba ahí y hacíamos esas investigaciones tan duras. Desde el uribismo, el único que se paraba a defenderme era Benedetti”, añadió.

Por eso, se preguntó el presidente: “¿Yo por qué tengo que ser desleal con eso si fue el primero que se atrevió? Muchos de mis compañeros, recuerde a Robledo, se paró a regañarme porque había propuesto un acuerdo sobre la verdad en el año 2007 cuando hice el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia. Y entonces, en lugar de tener el apoyo de muchos de mis compañeros, la mayoría se quedaban en silencio porque tenían temor del debate”.

Siendo así, Petro aseguró que “Benedetti y otros, porque no era el único, se pararon firmes a defenderme, a pesar de que eran del partido del uribismo. Y así sucedió en años sucesivos con otros temas. Entonces, yo no olvido eso. A Benedetti, eso le ha costado caro”.

Por último, fue enfático en decir que no tiene por qué serle desleal a sus compañeros de organización, “porque creo que así se construye la cadena de los afectos. Benedetti es un hombre con propensión a la autodestrucción por razones que yo entiendo y que no es del caso analizar aquí. En todo el periodo de conducción de la campaña electoral, que pasaba conmigo de manifestación en manifestación, fue absolutamente disciplinado. Es decir, cuando comprende una causa, se entrega”.