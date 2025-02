Presidencia confirmó que no habrá consejo de ministros este 17 de febrero: “No está en agenda”

La Presidencia de la República informó este lunes 17 de febrero que, por ahora, “no está en la agenda” del presidente Gustavo Petro realizar el consejo de ministros en la Casa de Nariño.

Además, señaló que el gabinete está a la espera de que se confirmen los nuevos nombramientos tras la renuncia de varios funcionarios en las últimas semanas.

Esta noticia se conoce después de que el mandatario asegurara, en días pasados, que la intención del Gobierno era realizar y transmitir semanalmente estos encuentros. Sin embargo, por ahora no hay fecha establecida para un nuevo consejo de ministros como el ocurrido el pasado 4 de febrero en donde en varios funcionarios reclamaron la presencia del jefe de despacho, Armando Benedetti.

En esa reunión, el mandatario de los colombianos reclamó a los ministros por tener “agendas paralelas”.

Recientemente, en diálogo con el periódico Vida –medio de la presidencia de la República–, Petro se refirió a la relación con el actual jefe de despacho y lo ocurrido con el gabinete que hizo varios reclamos.

“Puede que el señor Benedetti no esté ahí más tiempo, puede, pero nunca porque fue chantajeado el presidente. Ahí me parece que hubo pequeñez. El problema no era Benedetti, el problema eran los juegos que yo llamo de ‘doble agenda’, que tienen que ver con muchos temas, no solo con el electoral. Ahí varios se mostraron como candidatos, que no voy a mencionar, pero es que no están ahí como candidatos”, añadió Petro.

Por eso, el presidente explicó que “si uno va a ser candidato, como me ha tocado a mí –que no es un pecado, es un derecho–, simplemente se dice y uno se comporta como candidato. Pero no juega una doble actividad, porque en el Ejecutivo no se puede ser candidato. En el Congreso sí, en el Ejecutivo no. No ameritaba ante millones de personas usar el espacio televisivo no para explicarles a las personas qué se ha hecho”.