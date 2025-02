No hubo decisión editorial para que bandera del M-19 fuera mostrada durante alocución: Presidencia

El pasado domingo 23 de febrero, la Presidencia retransmitió el discurso que el presidente Gustavo Petro pronunció durante su visita a Chicoral, en el departamento del Tolima.

En dicha retransmisión del discurso del mandatario, hubo polémica por la imagen de la bandera del M-19 que estaba acompañada de un mensaje que decía: “Viva Petro presidente 2026 -2030”, un hecho que generó críticas por una supuesta participación en política por parte de la Presidencia de la República.

Ante los hechos, desde Casa de Nariño explicaron que “no hubo una decisión editorial” para que la imagen apareciera en la transmisión en el sitio y durante la retransmisión en la noche del domingo 23 de febrero:

“No, ninguna decisión editorial. Simplemente se retransmitió lo del sábado. Si se revisa el video del sábado que se envió, donde el presidente explica los colores, sale la misma bandera. Cuando el presidente está hablando de algo, los camarógrafos muestran a lo que se refiere. También habló de Plutarco, un señor que dijo el presidente que había sido un hombre de lucha y él se mostró. Si se hubiera referido a un ministro presente, se muestra al ministro”.

Las fuentes de Casa de Nariño añadieron que “hay veces en que los camarógrafos no encuentran a lo que se refiere el presidente y entonces en esos casos no se muestra, pero tampoco es con intención, es porque entre la multitud no lo vieron”.

En los primeros minutos de la retransmisión, el presidente se refirió a la violencia política que vivió el país entre conservadores y liberales. También hizo mención al significado de la bandera del M-19, grupo al que perteneció el mandatario de los colombianos.

“Esa banderita que está allá atrás y que dicen que no la debo sacar porque no sé qué, tiene esos tres colores (azul, blanco y rojo) que no son de un movimiento terrorista, pues tienen otro significado”, precisó.

Por eso, añadió que: “Hay que recordarle a la Paloma (Valencia), a la (María Fernanda) Cabal, a Milei (en referencia al presidente de Argentina, Javier Milei), que dice las cosas de frente y la que se disfraza, (pero) no leen la historia de Colombia: ese azul que está arriba significa el color de los conservadores. Ese blanco que sigue significa el color de la paz y ese rojo con que termina significa el color liberal”, detalló el jefe de Estado.

Durante su visita a Chicoral, Petro invitó a una movilización nacional: “Que viva Colombia, potencia mundial de la vida (…) que viva la gran movilización campesina, que viva la gran movilización nacional popular por la vida la justicia y la democracia”, agregó.