¿A qué subsidios de vivienda pueden acceder los jóvenes colombianos? Conozca las opciones

En Colombia, la adquisición de una casa es un sueño para muchas personas y no siempre se convierte en realidad, los precios de lotes y la construcción de un hogar no siempre son accesibles para todas las personas.

En la actualidad existen algunas alternativas que se pueden utilizar para la compra de vivienda, donde también es posible que participen los jóvenes, sin embargo, son escasas esas opciones de subsidio y financiación para adultos menores a los 30 años, especialmente si no cuenta con ingresos estables.

A pesar de eso, aún existen maneras en las que se puede ayudar para financiar su casa, además de recurrir a una entidad bancaria, por lo que a continuación conocerá las dos alternativas disponibles en el territorio colombiano.

¿Cuáles son los subsidios de vivienda para jóvenes?

Subsidio Familiar de Vivienda Nueva: también conocido como ‘Mi Casa Ya’, suspendido en diciembre de 2024, vuelve este 2025 para que los colombianos puedan acceder a subsidios de compra de Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Este programa es una buena opción para aquellos jóvenes que han conformado una familia y hacen parte de los hogares más vulnerables.

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, los jóvenes que deseen hacer parte de este proyecto deben estar registrados en el Sisbén IV, una clasificación entre A1 y D20, y la cantidad de dinero otorgada varía dependiendo del grupo al que pertenece y las normas vigentes en el año en el que se postule al beneficio económico.

Tenga presente que los jóvenes postulados a este programa no deben ser propietarios de viviendas nacionales, no haber sido beneficiarios de subsidios familiares de vivienda, no haber obtenido la cobertura a la tasa de interés y contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado y reciente, según el Ministerio de Vivienda.

Además, los hogares que cuenten con subsidio de caja de compensación recibirán un ingreso adicional equivalente a 20 salarios mínimos (vigencia 2024), independientemente de su grupo de Sisbén IV.

La postulación para acceder al Subsidio Familiar de Vivienda es permanente y puede realizarse en cualquier momento, a través la caja de compensación familiar de su preferencia, un establecimiento de crédito o una entidad de economía solidaria.

Generación FNA: anteriormente conocida como ‘Jóvenes Propietarios’, es una línea de crédito especializada para jóvenes entre los 18 y 28 años, y cuenta una serie de beneficios para la compra de vivienda.

Según el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), estos son los beneficios de Generación FNA:

Se amplía la financiación del 80% al 90% dejando una cuota inicial del 10%.

Financiación en pesos y en UVR - Plazo entre 5 y 30 años .

. Se reduce en 50 puntos básicos (0,5%) la tasa de crédito vigente

Ofrece procesos de afiliación, simuladores y pre aprobados digitales.

digitales. Pueden solicitar créditos conjuntos siempre y cuando ambos solicitantes cumplan las condiciones de edad.

Para acceder a este tipo de financiación debe estar afiliado al ANF, ya sea por cesantías o por Ahorro Voluntario Contractual (AVC), debe estar en el rango de edad correspondiente (18-28 años) y debe tener un crédito hipotecario o un leasing habitacional vigente.

Escuche W Radio en vivo aquí: