¿Cuándo fue la última vez que Shakira estuvo en concierto en Bogotá? Así se vivió el Dorado Tour

Shakira no ha tenido un espectáculo en Bogotá desde el 3 de noviembre de 2018, cuando la artista estuvo en Colombia como parte de El Dorado World Tour. En esa ocasión, la barranquillera se presentó ante más de 30.000 personas en el Parque Simón Bolívar, en un show que incluyó éxitos como ‘Clandestino’, ‘Me Enamoré’ y ‘Perro Fiel’.

La artista, que hizo un recorrido por su carrera musical, mostró una gran emoción y alegría por cantar en su la capital de su páis, pues mencionó: “Colombia, llevo años esperando este momento. El Dorado ha sido una carrera de obstáculos hasta hoy, pero sí hemos llegado aquí ha sido por ustedes. En estos meses he descubierto que el cariño que me han dado es mi tesoro y después de buscar y buscar por fin he encontrado El Dorado”, según una cita que publicó El País en el 2018.

La artista aprovechó la oportunidad para hacer público el video de su cancion ‘Nada’, anunció en su cuenta de instagram en 2018:

“ESTRENO DEL VIDEOCLIP DE NADA! Antes del cierre del #ElDoradoWorldTour en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, Shakira estrenará el nuevo videoclip de Nada para sus fans colombianos en las pantallas grandes del concierto, e inmediatamente después lo podrá ver todo el mundo online! ‪NADA VIDEO PREMIERE! Before tonight’s final show of the #ElDoradoWorldTour in Bogotá’s Parque Simon Bolivar, Shak will premiere the new Nada video to her Colombian fans on the big screens at the concert! And then everyone else will be able to watch the video online! ShakHQ‬“.

Antes de anunciar la gira 2025, sus seguidores colombianos habían esperado su regreso, y este nuevo tour representa un momento muy especial tanto para la artista como para su público. Shakira ha expresado en varias entrevistas la emoción por volver a presentarse en su tierra natal, destacando que cada concierto en Colombia tiene un significado especial para ella.

Shakira volvió a la tarima en 2025

Shakira ha iniciado con gran éxito su esperada gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, con la que regresa a los escenarios tras siete años sin realizar una gira. Su primer concierto tuvo lugar el 11 de febrero de 2025 en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil, donde ofreció un show que dejó al público eufórico y siguiendo su ruta, el 20 y 21 de febrero la barranquillera estuvo en su casa para dar su espectáculo.

Con una producción de alto nivel, efectos visuales y un repertorio lleno de sus más grandes éxitos, la artista barranquillera demostró una vez más por qué es una de las estrellas más influyentes de la música latina en su regreso a la tarima.

Para esta gira, Shakira ha preparado un show con una mezcla de sus clásicos y sus lanzamientos más recientes. A continuación, el setlist interpretado en su concierto inaugural en Brasil, el cual podría repetirse en sus presentaciones en Colombia, aunque con posibles variaciones:

