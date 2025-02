Tensiones en el juicio contra Álvaro Uribe: la defensa pide respeto al exfiscal Montealegre

El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos continúa generando controversia.

En la audiencia de este miércoles, 26 de febrero, la defensa del exmandatario, representada por el abogado Jaime Granados, solicitó a la jueza que conminara al exfiscal general Eduardo Montealegre a respetar la presunción de inocencia del acusado.

Durante la instalación de la diligencia, Granados tomó la palabra para manifestar su inconformidad con las declaraciones recurrentes de Montealegre, quien ha sido reconocido como víctima en el proceso.

El abogado penalista recordó que “es una obligación de las partes evitar presentar al acusado como responsable sin una sentencia condenatoria en firme”. Además, criticó la postura del exfiscal, afirmando que “debería saber bien quien funge como víctima o alegada víctima, el doctor Montealegre Lynett, que tiene la costumbre siempre de desconocer flagrantemente la Constitución y la ley”.

Por esta razón, Granados le pidió a la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá que “conmine a esa persona para que, cuando haga su presentación, se abstenga de hacer esas manifestaciones que van en contravía de lo que he mencionado”.

Montealegre, por su parte, reiteró su postura y se presentó nuevamente como “víctima de los delitos de fraude procesal y soborno cometidos por Álvaro Uribe Vélez”.

El desarrollo del juicio también incluyó la declaración de Deyanira Gómez, excompañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo clave en el caso. Gómez, quien actualmente se encuentra en el extranjero, aportó detalles sobre la manera en que obtuvo e ingresó a la cárcel La Picota el reloj espía con el que Monsalve grabó conversaciones con el abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hasche, condenado por secuestro.

Según relató Gómez, “Juan me informa exactamente el día 21 de febrero. Me llama y me dice: -Deyanira, hay una situación bastante importante que necesito registrar para que tenga fundamento para mí, como preso-”.

En esa conversación, le preguntó qué estaba ocurriendo, a lo que Monsalve respondió: “Él me dijo que estaba siendo solicitado por un abogado que se presentó como defensor del señor Álvaro Uribe Vélez y que debía hablar con él”.

Gómez también reveló que Monsalve decidió no recibirlo ese día porque “no tenía cómo registrar o soportar lo que se iba a hablar en la reunión, y él quería garantizar su seguridad y dejar constancia de lo que se tratara”.

Ambos discutieron la dificultad de ingresar una grabadora a la cárcel y lo complicado que sería esconderla en la celda. “Le dije: ‘Déjeme revisar’, y entré a una página de internet desde mi computador personal. Encontré una tienda espía donde vendían múltiples objetos como gafas, esferos y relojes diseñados para ese tipo de grabaciones”, explicó.

Finalmente, consideraron que la mejor opción era un reloj espía, ya que “un reloj es un objeto común que los presos pueden usar dentro de la cárcel, así que se compró el reloj espía”.

Para este jueves está prevista la declaración del propio Monsalve, quien permanece recluido en La Picota. En paralelo, su defensa ha denunciado que agentes del Inpec ingresaron a su celda por la fuerza, confiscaron documentos y le retiraron medicamentos que tomaba tras haber sufrido un infarto.

Casualmente, el pasado martes, la defensa de Monsalve aseguró que “un grupo de agentes del Inpec ingresó a la fuerza a su celda y le quitaron las medicinas que estaba tomando después de sufrir un infarto”. Además, señalaron que “buscaron documentación que tenía en su celda”.

Sin embargo, el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) negó estas acusaciones y afirmó que “se trató de un procedimiento de rutina y que contó con todos los trámites”.

El juicio contra Uribe Vélez continúa con alta tensión entre las partes, mientras se presentan nuevas pruebas y testimonios que podrían definir el rumbo del proceso.