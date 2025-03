¿No ha registrado el IMEI de su teléfono? Le explicamos cómo

A partir del año 2015, el Gobierno Nacional estableció una estrategia con la que busca combatir el hurto de teléfonos celulares.

Con este registro se busca que al momento de un robo de estos dispositivos y previamente se haya registrado el IMEI, se pueda bloquear por completo el teléfono.

¿Qué es el IMEI?

El IMEI es el número de identificación de cada celular, está compuesto por 15 dígitos y es único en el mundo.

¿Como saber el IMEI de mi teléfono?

Para conocer el IMEI de cada dispositivo existen varias formas de hacerlo:

Puede marcar desde su teléfono *#06#, inmediatamente aparecerá en la pantalla de su teléfono el número de quince dígitos acompañado del texto ”IMEI 1″

Cuando se realiza la compra de cualquier dispositivo en la factura encontrara el IMEI.

En la caja original del teléfono encontrará un sticker con el número del IMEI.

Desde los ajustes del dispositivo, normalmente en el apartado “Acerca del teléfono” o “Información de dispositivo”

¿Como registrar el IMEI de su teléfono?

El registro de su IMEI lo debe hacer ante el operador de telecomunicaciones con el que tenga convenio, sea prepago o pospago.

Para esto, los operadores presentan diferentes opciones, las más comunes son:

Comunicarse de manera telefónica, el proceso del registro lo podrá hacer junto con el asesor que le atiende.

Algunos operadores tienen dispuestos un canal de WhatsApp en donde mediante un chat Bot podrá registrar su teléfono.

Los operadores cuentan con aplicaciones en donde también se puede realizar el proceso.

Nota: Es importante que verifique los canales que su operador ha dispuesto para realizar este proceso de registro.

¿Qué pasa si no registro el IMEI?

Si no se hace el registro del IMEI dentro del plazo estipulado por cada operador, es dispositivo será bloqueado y no se podrá acceder a llamadas, aplicaciones, mensajes, etc.

Generalmente, la mayoría de operadores de telefonía días antes de bloquear el dispositivo, envía un mensaje de texto (SMS) recordando la resolución por la que se bloqueará el dispositivo e invitándolo a hacer el respectivo registro.

¿Qué hacer si su celular es robado?

Si su teléfono es hurtado, siga estos pasos:

Reporte el robo a su operadora: Proporcione el IMEI para que el dispositivo sea bloqueado y no pueda ser utilizado en ninguna red móvil.

Proporcione el IMEI para que el dispositivo sea bloqueado y no pueda ser utilizado en ninguna red móvil. Denuncie el robo a las autoridades: Esto es esencial para registros oficiales y posibles investigaciones.

Esto es esencial para registros oficiales y posibles investigaciones. Utilice aplicaciones de rastreo: Si tenía instalada alguna aplicación de rastreo o localización, intente ubicar el dispositivo.

Si tenía instalada alguna aplicación de rastreo o localización, intente ubicar el dispositivo. Cambie las contraseñas: Modifique las contraseñas de sus cuentas vinculadas al teléfono para proteger su información personal.

Nota: Cuando se realiza el bloqueo por robo/perdida por parte del operador, este le enviará un código ya sea a su correo electrónico o a un número celular alterno, con dicho código en caso de que recupere el teléfono lo podrá desbloquear, es importante que no lo pierda.

¿Si me cambio de operador debo volver a registrar el IMEI?

No, al momento de realizar una portabilidad o cambiarse de operador no debe volver a solicitar el registro. Ya que si hace el registro nuevamente el teléfono se bloqueará por IMEI duplicado.

¿Qué pasa si mi IMEI es bloqueado?

Si el IMEI de su teléfono fue bloqueado, debe acercarse a una oficina de su operador junto a la factura de compra de su dispositivo para realizar el respectivo desbloqueo.

