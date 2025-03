Lanzaron una botella contra Marc Anthony en medio de un concierto del Carnaval de Barranquilla

Duante la presentación de Marc Anthony en el Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla de este año, desde el público le lanzaron una botella al cantante, lo que generó su rechazo.

El neoyorkino interrumpió el evento tras el incidente y confrontó al público, pidiendo que el responsable se hiciera presente. Asimismo, exigió respeto a los asistentes, señalando que tiene un gran aprecio por Colombia.

“El que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era (...). Siempre me han respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo, pa’l carajo”, dijo".

El metroconcierto se realizó en el Estadio Romelio Martínez, y también contó con la participación de artistas como Silvestre Dangond, Juan Luis Guerra y Maluma.