“Mi hija me ha enseñado a ser muy fuerte”: María Desciré, ‘Doña Toche’

La empresaria y creadora de contenido María Desciré Díaz, más conocida como ‘Doña Toche’, habla sobre su emprendimiento de fajas y el éxito que ha conseguido a través de Tik Tok.

Para iniciar, relató que su emprendimiento nació luego del nacimiento de su hija Valentina, “a mí los médicos nunca me dijeron que yo iba a tener una hija con una condición; ella tiene una translocación genética, es una enfermedad huérfana. Cuando salí a buscar trabajo no fue fácil porque me decían que no. En una oportunidad me dieron un trabajo en una fábrica de fajas y yo entré como secretaria, pero solo duré 3 meses”.

En ese momento, según explicó, se le ocurrió la idea de abrir su propio negocio, “yo empecé con una cuenta de Facebook hace 10 años, empecé a grabarme y después cuando la niña fue creciendo, cree el Instagram y así empecé”.

En cuanto al cuidado que ha tenido con su hija, señaló que “es una niña que no habla, no entiende, toca adivinarle. Sí tuve enfermera un tiempo, pero al final me tocaba cuidar a la enfermera y a mi hija. La niña recién nació broncoaspiró, entró en coma, el parto fue muy duro”.

En esa línea, destacó que su hija de 12 años la ha enseñado a ser muy fuerte, “me ha ayudado a tener esa fortaleza de no rendirme.”

Asimismo, mencionó que “yo siempre he tenido un sueño y es criar a mi hija, de hecho, cuando tuve el tema de la enfermera, que renuncié a eso, le dije a mi marido que yo iba a cuidar de ella hasta el día que Dios la tenga conmigo”.

“Mi sueño es sacar a mi hija adelante. Para mí la satisfacción más grande es criarla y ver hasta cuándo la puedo tener con una buena calidad de vida, que es por lo que yo lucho todos los días”, aseguró.

Por último, explicó cuáles son los materiales que utiliza para sus fajas y cuál es el uso correcto que se le debería dar.

