Procuraduría formula cargos a policía que dejó en libertad a Timothy Alan Livingston

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el comandante de la patrulla de vigilancia de la estación de Policía de El Poblado, Gustavo Ernesto Lasso Pedraza, por presunta omisión en el caso del ciudadano estadounidense Timothy Alan Livingston.

Livingston fue hallado el 24 de marzo de 2024 en un hotel de lujo en El Poblado en compañía de dos niñas de 12 y 13 años, a quienes, según las autoridades, habría accedido sexualmente. En el lugar también se encontraron preservativos usados y sustancias estupefacientes.

A pesar de la gravedad del hallazgo, el ciudadano norteamericano fue dejado en libertad tras ser retenido inicialmente por la Policía. Posteriormente, huyó del país antes de que Interpol emitiera una circular roja para su captura, la cual aún no se ha hecho efectiva.

La @PGN_COL formuló cargos a 2 policías por caso del extranjero, Timothy Livingston, encontrado con dos menores de edad en hotel de Medellín, el pasado 24 de marzo de 2024. Presuntamente incurrieron en faltas disciplinarias por incumplimiento de funciones https://t.co/wckwn80nhB pic.twitter.com/NC78btEf9G — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) March 3, 2025

En su momento, la Policía argumentó que no evidenció flagrancia al ingresar a la habitación. No obstante, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aclaró que la detención y judicialización de Livingston no dependían de este criterio.

Según la Procuraduría, el uniformado habría incumplido sus funciones al no adelantar los procedimientos urgentes requeridos, como la prevención, verificación, acordonamiento del lugar de los hechos y protección del material probatorio. Ahora, Lasso Pedraza enfrentará un proceso disciplinario que determinará su responsabilidad en el caso.