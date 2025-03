Comienza en Perú el juicio contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado

El expresidente peruano Pedro Castillo comenzará a ser juzgado este martes por su fallido intento de disolver el Congreso en 2022, por el que la fiscalía pide una condena de hasta 34 años de prisión.

Castillo, de 55 años, pretendió igualmente gobernar por decreto y convocar a una asamblea constituyente. Su frustrado plan —que dio a conocer a través de un mensaje a la nación— desencadenó protestas que dejaron medio millar de muertos.

Ahora, el maestro de escuela rural y exsindicalista deberá responder ante la Corte Suprema en el juicio del llamado “autogolpe”, que puede durar meses.

Figura emergente de la izquierda radical, fue destituido por el mismo parlamento. Desde el 7 de diciembre de 2022 está recluido en una prisión anexa al juzgado donde instalará el juicio a partir de las 09H00 locales, misma hora en Colombia.

Castillo, que siempre ha rechazado los cargos, cumple un mandato de prisión preventiva de 36 meses.

Se trata de “un caso evidente de intento de golpe de Estado, que se debe sancionar con todo el rigor para que les quede claro a los aspirantes a dictador que eso tiene una sanción fuerte”, dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez Rodrich.

Castillo es el cuarto expresidente peruano que se sienta en el banquillo en el último cuarto de siglo por delitos desde corrupción hasta violaciones de derechos humanos. Le precedieron Alberto Fujimori (1990-2000) y Alejandro Toledo (2001-2006), quienes fueron condenados, mientras que el juicio a Ollanta Humala (2011-2016) debe concluir este año.

No consumado

Según el auto del juicio, Castillo deberá responder como “coautor” del delito de “rebelión” contra los poderes del Estado y orden constitucional. También “como autor del delito contra la administración pública —abuso de autoridad— y del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública”, señaló la Corte Suprema en un comunicado a la prensa.

La Fiscalía sustentará su pedido de 34 años de cárcel con 65 pruebas documentales y la declaración de unos setenta testigos, de acuerdo con el expediente presentado ante el tribunal. Además, el organismo “solicita la pena de inhabilitación de tres años y seis meses”.

El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó a mediodía un mensaje al país en el que anunció sus medidas contra el Congreso. Ese mismo día iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.

Sin el respaldo del mando militar, finalmente fue cesado con los votos de bancadas de izquierda y de derecha, y detenido por la Policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces en México en condición de asilados.

“Nunca me levanté en armas”, ha alegado Castillo en audiencias ante magistrados, indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque sus órdenes no fueron acatadas por las fuerzas armadas.

Más imputados

Según el exgobernante (2021-2022), fue removido del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso y la Fiscalía.

Junto a Castillo, también son juzgados por rebelión tres exministros, un exasesor presidencial y tres oficiales de la Policía.

Castillo llevaba diecisiete meses en el poder cuando fue destituido. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.

Las protestas fueron reprimidas por la Policía y los militares. Cincuenta civiles murieron presuntamente a manos de los uniformados, lo que derivó en una investigación penal contra Boluarte, quien solo puede ser procesada al final de su mandato en julio de 2026.

La justicia peruana ya ha dictado sentencias contra exmandatarios. El recientemente fallecido Fujimori fue condenado en 2009 por delitos de lesa humanidad en la lucha contra las guerrillas.

Mientras que Toledo y Humala forman parte del grupo de expresidentes envueltos en la trama de corrupción de Odebrecht, que salpicó además a Alan García (2006-2011), quien murió por suicidio en 2019 antes de ser detenido, y a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).