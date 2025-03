Guardián de tranquilidad en Bogotá es su hermano: Petro a Juan M. Galán por vandalismo a estatua

Este domingo, 9 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, le respondió a Juan Manuel Galán a través de X (antes Twitter) sobre su postura con respecto a la vandalización de la estatua de Luis Carlos Galán, ubicada en el Concejo de Bogotá, durante las marchas del 8M.

“¿Cuál es su reacción frente a este acto?”, había preguntado Juan Manuel Galán.

A lo que el jefe de Estado respondió: “Juan Manuel, no me gusta lo que pasó en el Día de la Mujer en contra del homenaje a un hombre que fue un líder muy importante del país y que sus ideas no fueron escuchadas ni seguidas en Colombia”.

Por eso, el presidente Petro le recordó que el responsable de la seguridad de la ciudad es el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

“Es importante que hayan muchos homenajes a las mujeres que también hacen la historia del país. La mafia se apoderó del poder, pero le recuerdo que el guardián de la tranquilidad pública en Bogotá es su propio hermano ”.

Según las autoridades, durante las marchas conmemorativas al Día Internacional de la Mujer, en Bogotá, las estaciones de TransMilenio: Museo del Oro, Las Aguas, Tercer Milenio, Universidades, Avenida Jiménez, Calle 22, Calle 34, Av. 39, Calle 45, Calle 57, Flores y Calle 76 fueron atacadas.

El alcalde Carlos Fernando Galán reportó que para la conmemoración del 8M se tomaron “todas las medidas necesarias para evitar enfrentamientos y garantizar que las mujeres pudieran marchar de manera pacífica”.

“Reconocemos la lucha histórica de las mujeres, nos solidarizamos con ellas y sabemos que todavía tenemos un largo camino por recorrer hacia una sociedad libre de violencias contra las mujeres. Muchas veces el Estado les falla y debemos seguir trabajando para que eso no pase”, dijo el mandatario distrital.

El alcalde aseguró que le pidió a la Fiscalía priorizar el caso “para que se identifique a las responsables de la destrucción de bienes públicos y privados. Lamentablemente, algunas mujeres escogieron la destrucción de bienes por encima de la manifestación pacífica. No se registraron personas heridas, lo cual es un logro importante, pero sí se registraron actos de violencia y vandalismo”, dijo.