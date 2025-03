Petro tachó como “una acción política” al embargo de cuentas del Gobierno por las deudas con EPM

En la noche de este lunes, en medio del consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro mostró su rechazo a la decisión de un juez de Bogotá que ordenó el embargo de cuentas del Gobierno Nacional debido a una deuda de más de $83.300 millones con EPM y sus filiales.

El mandatario calificó la decisión como un acto político y le pidió a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Lizeth Rodríguez, que se tomen medidas.

“No solo el uribismo sabotea la financiación del Gobierno, sino que, además, los pocos recursos que tiene los embarga”, afirmó Petro, quien sostuvo que “es una acción política”.

La determinación no va con “el interés de Antioquia ni de Medellín, cuyos barrios pobres no tiene agua potable”, según el jefe de Estado. “Eso no se puede permitir. El presidente tiene la función de control, de vigilancia de los servicios públicos. No se pasan por la faja los derechos constitucionales del Gobierno y del presidente”, remachó.

De acuerdo con el documento que compartió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X, el fallo, emitido por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, ordenó la retención de fondos en cuentas del Gobierno para cubrir las obligaciones impagas relacionadas con la prestación del servicio eléctrico.

Además, el juez decretó un mandamiento de pago adicional de $41.654 millones en saldos insolutos y $5.258 millones en intereses moratorios, elevando la deuda total a más de $46.900 millones, sin contar los intereses que sigan acumulándose.

Gutiérrez aseguró que la medida representa un hito en las acciones legales emprendidas para garantizar el pago de los subsidios a las tarifas de energía en los estratos 1, 2 y 3.