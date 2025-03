Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dice que no ha sido notificado sobre inspección a EPM

Le está usted diciendo Dictador a un Juez de la República por el hecho de no gustarle su fallo en derecho.

Muy grave.

Se le olvida que usted es el Jefe de Estado.

No actúa como tal.

Le recuerdo que en Colombia 🇨🇴 hay independencia de poderes. Así a usted no le guste. https://t.co/Eeazfqj4nG