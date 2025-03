Testigo ‘Caliche’ aseguró que quiso ayudar al expresidente Uribe por “patriotismo”

En el marco del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, la Fiscalía presentó a su octavo testigo, Carlos Eduardo López, ‘Caliche’, un señalado informante del Ejército, quien terminó involucrado en el escándalo por su cercana relación con Juan Guillermo Monsalve, pero además porque contactó a Monsalve buscando su retractación.

Esto, frente a las declaraciones que rindió Monsalve en una entrevista con Iván Cepeda en 2011, en las que vinculó al exmandatario con el paramilitarismo. ‘Caliche’ aseguró que por interés “patriótico” se vinculó propiamente luego de que un contacto en una feria Ganadera le indicara que conocía a Monsalve a quien llamaban Villegas. Acto seguido, afirma, contactó a personas como el abogado Hugo Marroquín para buscar “ayudarle” al expresidente contactando a Monsalve.

De acuerdo con lo expresado por el testigo Carlos López ‘Caliche’, él fue el que buscó por voluntad propia a Juan Guillermo Monsalve con la intención de lograr que se retractara frente a sus acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe sobre supuestas relaciones con el paramilitarismo.

Incluso afirmó que, en las conversaciones con Monsalve, que según ‘Caliche’ eran recurrentes y diarias, este le indicó, en una visita al penal en 2017, que la supuesta foto de Monsalve donde aparecía con camuflado (AUC) en la hacienda Guacharacas era “pura mier*a”. Incluso, afirma, al preguntarle al testigo cómo lograr “ayudarlo” para que se retractara, Monsalve le respondió que con ayudarlo a entrar a la JEP se echaría para atrás porque “todo mundo” le prometía y nadie le cumplía.

“Le dije viejo entonces venga en qué le puedo ayudar yo entonces, y me dijo: dígales que si me pueden meter a la JEP yo me retracto, eso me lo dijo él clarito (...) yo estaba en contacto con el señor Álvaro Hernán Prada, entonces yo le dije, que si (inaudible) pueden meter a la JEP. Yo manifesté varias veces y le mandé una foto de Álvaro Hernán Prada para que me creyera más, tomada del celular”, dijo ‘Caliche’.

Asimismo, aseveró que los ofrecimientos de conseguirle un abogado y ayudarle los hizo él y nadie del Centro Democrático intervino en dichas gestiones, que indica ‘Caliche’ por puro “patriotismo” de querer ayudar al exjefe de estado con las herramientas que tenía a su mano.

“Esto no viene desde el 2018, esto viene desde el 2011, en yo tratar de ayudar al doctor Uribe de iniciativa propia, es que esto no es que me hayan mandado, yo no conozco ni ninguna conexión del doctor Uribe conmigo, eso nació del corazón y de patriotismo, intenté ayudar al doctor Uribe desde el 2011”, dijo el testigo.

Por otra parte, alias ‘Caliche’ indicó que él fue el que contactó al excongresista y magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada, y no al contrario, para indicarle que tenía contacto con Juan Guillermo Monsalve tras los hechos de la entrevista con Iván Cepeda en la que sindicaba al expresidente y su hermano por la creación del Bloque Metro de las AUC.

‘Caliche’ afirmó que Prada nunca le sugirió nada indebido y la única razón que recibió para comunicarle a Monsalve era que el expresidente, a quien ‘Caliche’ asegura que nunca oyó directamente, le mandaba decir a Monsalve que “dijera la verdad”.

El testigo a su vez afirmó que todas las aseveraciones que aparecen en chats donde se refiere a Uribe como “el viejo” y habla que gente cercana al expresidente le podía ayudar o le enviaba razones a Monsalve por medio suyo, o que lo podía reunir con el abogado Jaime Granados, son totales mentiras.

En ese punto ‘Caliche’ indica que usó esos artilugios para hacerle creer a Monsalve que tenía contacto directo y ganarse su confianza para que se retractara. Incluso al exponérsele fotos de los chats acusó que se “borraron cosas” de las conversaciones. A su vez dijo que Monsalve le había señalado que el senador Cepeda lo tenía “viviendo bien” y había logrado impedir su traslado de celda.

Finalmente, el testigo indicó que por cuenta de sus declaraciones teme por su seguridad al señalar que le preocupan eventuales represalias por parte de Juan Guillermo Monsalve por haber declarado en contra de lo que se había dicho hasta el momento. “Con todo lo que estoy declarando yo sé la capacidad que tiene el señor Monsalve de mandarme a matar, si algo me pasa saliendo de esta sala toda la culpa va a caer en el señor Monsalve”, añadió.