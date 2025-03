Estos serían tres errores comunes al hacer un presupuesto y cómo evitarlos

El ser humano a medida que crece en edad va adquiriendo diferentes responsabilidades como las financieras, en donde gracias a que comienza a manejar dinero, se hace responsable de controlar sus gastos y manejar su economía de manera adecuada de tal forma que pueda cubrir sus gastos sin necesidad de quedar sin fondos.

Así mismo, y gracias al manejo de liquidez, las personas manejan diferentes tipos de gastos, desde grandes hasta bajas cantidades que van destinadas a varios medios: desde créditos y vivienda, hasta alimentación y transporte.

En esa línea, muchas personas son las que, para controlar ese tipo de gastos ya mencionados, mes a mes realizan un presupuesto de tal forma que puedan cubrir a lo largo y ancho esas necesidades y además, poder destinar dinero a otro tipo de fines como, por ejemplo, entretenimiento.

Sin embargo, hay algunos errores que las personas cometen al elaborar este tipo de presupuestos, y por eso, en W Radio, le contamos sobre estos mismos para que los tenga en cuenta.

Le puede interesar ¿Cómo manejar y evitar los gastos hormiga?: reconocida entidad bancaria explica

Errores comunes al hacer un presupuesto

Pues bien, según explica en su web la reconocida entidad bancaria BBVA, “definir un presupuesto es, sin duda, una de las mejores acciones que existen para poner en marcha un plan de ahorro”.

Ahora, en materia de errores al crear un presupuesto, estos son algunos que destaca la entidad:

Llevar las cuentas mentalmente:

Según dice BBVA, este es el error más común. “Es tanta la información que se procesa todos los días que resulta difícil siquiera memorizar un número celular, así que lo mejor es no confiarse de la memoria". Esto haría que haya confusiones a la hora de mantener el presupuesto y finalmente no se ejecute como se debe.

No controlar lo que se gasta ni en qué se gasta:

La entidad bancaria explica que el 65% de las personas pierde el control de su plata por no llevar un presupuesto. Mencionan que no es suficiente guardar tickets de compra, sobre todo cuando no se compra en lugares en donde no dan una factura.

No tener claros los ingresos que se tienen ni el límite que se gasta:

Muchas veces pasa que usted piensa tener determinada cantidad de dinero tras una compra, pero luego ve su cuenta y se evidencia que gastó más de lo que esperaba gastar. Por eso se debe ser consciente de lo que se gasta y así mismo, de lo que ingresa a sus arcas.

¿Cómo evitar estos errores?

La misma entidad menciona que habría algunas soluciones para estos errores en materia de creación de presupuestos.

Llevar el control día a día:

“La mejor manera de llevar un presupuesto es hacerlo siempre por escrito en una libreta; y para las personas que están más familiarizadas con la tecnología existe la opción de descargar aplicaciones de control de gastos, usar una hoja de cálculo, o un simple block de notas en el celular o en la computadora“, dice BBVA.

Administrar el dinero:

La entidad menciona que es importante saber cuánto se gana, para así saber cuánto se puede gastar mes a mes. “En el presupuesto es importante poner, además de los gastos fijos, dos rubros adicionales: uno para la compra de la despensa -ya sea semanal, quincenal o mensual- y el otro para el ahorro".

Evitar tentaciones de gastos “innecesarios”:

“‘Una oferta no es una oferta, a menos que sea algo que se necesite‘, esta frase ayuda a entender que a pesar de toparse con una oferta tentadora, hay que analizarla no una, sino varias veces”, dice BBVA