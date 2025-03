Petro llamó “asesinos” a quienes acaparan la insulina, tras hallazgo de 113.000 unidades en bodega

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras el hallazgo de 113.000 unidades disponibles de insulina en una bodega de Audifarma, un medicamento que ha sido negado a pacientes que acuden a este dispensario, tras una auditoría de la Superintendencia de Salud.

El mandatario recordó que él había señalado en el pasado que estaban acaparando la insulina: “Dicho y hecho”, advirtió.

“Descubrimos 113.000 unidades de insulina acaparadas en las bodegas de Audifarma, la vieja táctica empresarial para dar golpes de estado, como el golpe de Pinochet, solo que nosotros los descubrimos”, escribió el presidente en su cuenta de X (antes Twitter).

Según Petro, en la salud han crecido “verdaderos vampiros”, pues “acaparan para que no pase la reforma a la salud”.

Agregó: “Tienen congresistas aliados como Catherine Juvinao y otros, lo hacen para presionar a la Corte Constitucional para que se eleve la UPC (Unidad de Pago por Capitación) (…) pero esta no es insuficiente, simplemente se la roban”.

En ese sentido, el presidente dijo: “Los vampiros tienen aliados en todas partes y en la misma prensa, siempre se mueven en la oscuridad. No hay escasez de medicamentos en Colombia, lo que hay es vampiros acaparando. El sol y la verdad, la luz, matan los vampiros”.

Además, llamó “asesinos” a quienes acaparan la insulina: “Debe proceder la acción penal, por favor. Que los fiscales actúen con sentido de justicia. Estoy hablando es de asesinos en el sistema de salud que deben ser juzgados”.

El pasado viernes 21 de marzo, el superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, junto con la Delegatura para Gestores Farmacéuticos, realizó una auditoría a la bodega de Audifarma ubicada en las afueras de Bogotá.

Durante la inspección, se encontró que, de una lista de 22 medicamentos de alta demanda, 8 –incluyendo la insulina– tenían existencias suficientes en la bodega. Sin embargo, usuarios han reportado la falta de estos medicamentos en los puntos de dispensación de Audifarma.

Rubiano calificó de incongruente que, existiendo 113.000 unidades de insulina en bodega, no haya disponibilidad en los puntos de atención. Por eso, declaró que no hay justificación administrativa para que estos medicamentos no estén disponibles para su entrega y aparezcan como pendientes en las órdenes de los pacientes.

