“Tiene que ser muy vagabundo el que diga que estamos desfinanciado el sistema de salud”: Petro

En medio de un nuevo consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro advirtió que de hundirse la reforma a la salud, el Gobierno Nacional no volverá a presentar otro proyecto.

“Que nos mamen gallo dos años más (…) hunden el proyecto y vemos en decretos hasta dónde se puede salvar”, dijo.

Por eso enfatizó en que “si acá van a tumbar la ley, y esto no es una amenaza, pues nosotros tenemos que aplicar la ley existente, no hay otro mecanismo, yo no voy a presentar otro proyecto (…) si se cae, actuamos de inmediato, con la ley en la mano, pero Colombia requiere un sistema de salud que sirva, que debe ser preventivo y no puede ser intermediado y no esta mafia que está ordeñando el sistema de salud”.

El presidente, además, afirmó que esto no es una pelea del Gobierno contra “las enfermeras, médicos, científicos, ni con los laboratorios de medicina, acá no estamos cerrando clínicas, pero hay que actuar, si la ley la hundieron, el Gobierno actúa, el Gobierno ya sabe que el sistema actual no es vigente, ni va a quebrar el Estado".

Por último, dijo que la UPC es suficiente, pero “se la han robado, la maltratan, se la roban por todas partes, pero sigue suficiente. Tiene que ser muy vagabundo el que diga que estamos desfinanciado el sistema de salud”.

