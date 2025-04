Rifirrafe entre el Gobierno y el Distrito por permanencia de indígenas en la Plaza de Bolívar

Bogotá

La llegada de cientos de indígenas de diferentes partes del país en Bogotá, con el propósito de exigir soluciones a diversas necesidades en sus territorios, ha generado diferencias entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá.

Por un lado, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sostiene que la Alcaldía debe garantizar la atención de los indígenas asentados en la Plaza de Bolívar. Por otro, el Distrito afirma que las comunidades provenientes de departamentos como Cauca y Nariño no han aceptado la logística propuesta para garantizar una estadía segura en la capital.

“La Alcaldía de Bogotá propuso el Parque del Renacimiento, pero los manifestantes no aceptaron. Aunque el Ministerio se comprometió con asuntos logísticos, NO ha cumplido. Nosotros acompañamos la manifestación con nuestros equipos para garantizar sus derechos, pero insistimos en que la Plaza de Bolívar no es un lugar adecuado para ubicar un asentamiento temporal”, afirmó el secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva.

Silva también advirtió que la Plaza de Bolívar no es un lugar seguro para la permanencia de los indígenas mientras esperan reunirse con el presidente Gustavo Petro.

“Nos preocupa el uso de pipetas de gas en el espacio público y el bloqueo de la carrera octava con chivas, lo cual pone en riesgo el funcionamiento de las Cortes y el Congreso de la República”, agregó.

Por último, el Distrito pidió acelerar los diálogos entre las partes.

“Reiteramos el llamado al Gobierno Nacional para que avance con mayor diligencia en la atención a la manifestación de los pueblos indígenas y cumpla con su obligación”, concluyó.