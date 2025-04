Por primera vez un rabino asume la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior

La Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior tiene un nuevo director, se trata del rabino Richard Gamboa Ben-Eleazar, quien agradeció al presidente Gustavo Petro por el nombramiento.

“Agradezco a @petrogustavo por darnos la oportunidad de servir desde la Dirección de Asuntos Religiosos a las minorías religiosas excluidas y marginadas, en la construcción de una Colombia justa y en paz para tod@s, en sintonía con el PND “#Colombia: Potencia Mundial de la Vida”, escribió.

En su cuenta de X, el nuevo director se describe como defensor de los derechos humanos y se autodenomina como antisionista.

“Mi encuentro con el gran rabino Yisroel Dovid Weiss, vocero de Neturei Karta, quien visita por estos días nuestro país. Los verdaderos rabinos no somos sionistas, no apoyamos al nazismo israelí, y no aceptamos el uso del judaísmo para hacer apología del genocidio. #NotInOurName”, escribió en otro trino.

El nombramiento se conoce luego de que este miércoles el presidente Gustavo Petro se reuniera con la diáspora palestina en Colombia y comunidades de fe progresistas en Casa de Nariño.