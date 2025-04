Fiscalía reveló audio de alias ‘Víctor’ declarándose enemigo de Álvaro Uribe y de Diego Cadena

En una nueva jornada del juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, la Fiscalía General de la Nación reveló un audio del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, en el que le advertía al abogado Juan José Salazar Cruz que, supuestamente, diría toda la verdad ante la Corte Suprema de Justicia.

Durante la diligencia del martes 8 de abril, la fiscal Marlene Orjuela presentó un audio en el que Vélez sostuvo una conversación con el abogado Juan José Salazar, (suplente de Diego Cadena) y procesado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Dicha grabación se obtuvo entre 2018 - 2019.

En el registro, el testigo advierte un cambio de postura frente a sus declaraciones anteriores:

“Desde este momento, yo soy el enemigo de ustedes. Era amigo, ahora soy enemigo”, se le escucha decir.

Además, Vélez dejó entrever que ofrecería detalles sobre masacres y reuniones que podrían comprometer a personas cercanas al expresidente Uribe:

“Hermano, para que tengan pendiente este audio... en la Corte voy a hablar, voy a hablar la verdad, sobre la masacre de Río Sucio, quiénes tuvieron que ver ahí, el primo de su papá, ahí la reunión de lo que hubo con su papá... todo eso”, afirmó.

Alias ‘Víctor’ le decía “Papá” al también exsenador, porque según relató en medio de este juicio, consideraba que era como un padre para los integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Sobre las acusaciones de sobornos, alias ‘Víctor’ negó haber extorsionado a los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar Cruz y aseguró que fue contactado por el entorno del expresidente:

“Yo no le estoy ni pidiendo, ni le estoy extorsionando ni nada de eso. Como vuelvo y le reitero, él fue el que me mandó a buscar, yo no lo busqué a él. Él fue el que mandó a Diego a buscarme acá, yo estaba quieto acá”, aseguró.

En la grabación, Vélez también expresó que temía por su vida, pero insistió en que hablaría con las supuestas pruebas:

“Voy a esclarecer todo esto con puntos y señales, lo que le mostré de todas las amenazas mías y lo que tengo guardado aquí, que son las pruebas que voy a demostrar contra Uribe, contra todos ellos... y que me venga el mundo encima. Sé que me van a matar”, afirmó con contundencia.

El exparamilitar reiteró su ruptura con quienes antes apoyaba:

“Yo soy el enemigo de ustedes, era amigo, ahorita soy el enemigo, ¿por qué? Porque voy a hablar la verdad... voy a contar todo lo que pasó allá en La Picota”, sentenció.

Sin embargo, cuando la fiscal Orjuela le preguntó por qué enfatizó en el audio que no había extorsionado a los abogados Cadena y Salazar, mencionó la cifra de 60 millones de pesos:

“En el gremio del bandidaje uno sabe cómo son las cosas (…), yo nunca los he extorsionado, él (Diego Cadena) fue el que me ofreció esa plata de parte del señor Álvaro Uribe, cuando yo digo lo de los 60 millones es cuando yo veo que todo se está dañando”, afirmó.

En declaraciones previas, Vélez también se refirió a presuntos encuentros con el abogado Diego Cadena Ramírez, señalado de ofrecerle dinero para declarar en contra del senador Iván Cepeda. Según el testigo, Cadena le ofreció hasta $200 millones a cambio de dar un testimonio falso:

“Él me dice que viene en nombre del presidente Álvaro Uribe Vélez. Le pregunté cuál era el motivo y, tras hablar sobre lo sucedido con Pipintá, me ofreció el dinero”, narró Vélez en los juzgados de Paloquemao.

El abogado Iván Cancino, defensor de Diego Cadena, ha asegurado en varias oportunidades que Carlos Enrique Vélez “es un mentiroso profesional”. Es más, hace unos días anunció que interpondrá una denuncia penal en su contra por los delitos de falso testimonio y fraude procesal, pues Vélez habría engañado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía.