Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales revoca orden de desacato contra el alcalde Rojas

Manizales

En curso estaba una acción de tutela promovida por Paula Restrepo, representante legal del menor Ricardo López, quien solicitó el ingreso de su hijo al Centro de Inclusión Social (CEDER). El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, en primera instancia, accedió a los intereses de la madre y ordenó que el menor ingresara a esa institución, pero ante la falta de acción, ordenó un desacato en contra del alcalde y el Secretario de Educación, sin embargo, en segunda instancia, dicho juzgado, revocó y ordenó a mencionada cartera municipal lo siguiente:

“... que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, realice todas las gestiones administrativas necesarias para que, el menor se matricule y acceda, a una instrucción pública o privada, con educación inclusiva para niños en situación de discapacidad para que curse su grado lectivo 2025.

Al respecto se pronunció el secretario de Educación, Andrés Felipe Betancourt. “No obstante, desde nuestra oficina jurídica habíamos impugnado, recibimos la noticia de una sanción que no está ejecutoriada por una eventual sanción, por no haber cumplido en términos inmediatos la primera tutela, la impugnación falló rápidamente, el juez segundo nos indica que debemos dar atención al menor de edad en una institución pública o privada. Esto significa que no estamos obligados a llevar a la institución privada en particular y nuestra obligación es atenderlo en el servicio educativo y eso haremos, prestarle un servicio integral”.

El jefe de la cartera municipal, agrega que harán una valoración al menor de edad para saber si está en condiciones para estar en un plantel educativo oficial y, si las tiene como lo consideran, le ofrecerán matrícula, con apoyo pedagógico especializado, tendrá acceso al Programa de Alimentación Escolar y al transporte durante el año escolar. “Si este menor de edad no tuviera condiciones y su bienestar se viera comprometido al permanecer en una institución educativa oficial, lo remitiremos a la Oficina de la discapacidad para que lo vinculen con los programas contratados con el CEDER, es decir, estamos ofreciendo un servicio integral.

El 7 de abril del presente año, la Secretaría de Educación de Manizales oficializó en la Comisión tercera del concejo, la firma de un acuerdo con el CEDER, que incluye los cinco días de atención para 35 personas, incluido el niño objeto de la tutela.