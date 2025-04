Más de 3.000 afiliados de Nueva EPS en Caldas no reciben medicamentos y tampoco servicios de salud

Manizales

En el municipio de Anserma (Caldas), más de 3 mil afiliados de la Nueva EPS no reciben sus medicinas y tampoco pueden acceder a los servicios de salud, por lo que la alternativa es comprar las medicinas de manera particular, aunque otros no lo pueden hacer y deben detener sus tratamientos médicos, por eso desde la personería, han elevado cientos de solicitudes a la Superintendencia de Salud para que brinde soluciones, pero no reciben respuestas.

Julieth Palacios, es la personera de Anserma y explica que las personas están impedidas en realizar las autorizaciones de procedimientos, transporte, entre otros. “Es constante que todos los días llegue la gente tanto a la Secretaría de Salud como a la personería buscando que le realicen una acción de tutela, un incidente de desacato, pero en esta última instancia, las personas se preocupan por qué no saben más qué hacer. A los usuarios no les están cumpliendo con los medicamentos básicos, aquí no estamos exentos de la situación y no obtenemos ninguna solución de la Nueva EPS”.

La funcionaria, explica que trabajan una metodología con la Secretaría de Salud en la que el usuario afectado se dirija primero a mencionada cartera municipal, quien se encarga de requerir a la Superintendencia de Salud, a la EPS y a los dispensarios, pero ni siquiera en 48 o 72 horas, la SuperSalud nos contesta por temas prioritarios”.

La representante del ministerio público pide al gobierno nacional el desarrollo de auditorías y control adecuado a la Nueva EPS y dispensarios, conocer de cerca los casos reales de los pacientes que padecen la crisis del sistema de salud y la falta de atención óptima a los usuarios.