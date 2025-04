Fiscal venezolano dijo que Nayib Bukele es “un violador serial” de derechos humanos

Tarek William Saab y Nayib Bukele. Foto: Alex Peña y YURI CORTEZ/AFP via Getty Images.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este lunes, 21 de abril, que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es “un violador serial de derechos humanos”, luego de criticar que en el país centroamericano estén detenidos, aseguró, más de 250 venezolanos que no cometieron delitos.

“Bukele es un violador serial de derechos humanos en el planeta Tierra”, indicó Saab en una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A su juicio, Bukele “no parece un presidente” sino “una tira cómica hecha a través de inteligencia artificial” y “se está convirtiendo en traficante de personas de nacionalidad venezolana”, ya que -añadió- “cobra al Gobierno de los Estados Unidos siete millones de dólares” para mantener detenidas a estas personas.

Saab reiteró, como dijo el domingo 20 de abril, que el presidente centroamericano confesó que “tiene secuestrados” en “condición de desapariciones forzadas” a más de 250 venezolanos, quienes, aseguró, “no cometieron delito en El Salvador” ni “han tenido la posibilidad de tener un abogado, de ser presentados ante un tribunal”.

“Y lo más grave: no solo es que no cometieron delito en El Salvador, sino que no lo cometieron tampoco en los Estados Unidos de América, (desde) donde fueron deportados”, afirmó.

El titular del Ministerio Público instó a la Justicia salvadoreña a responder las solicitudes de habeas corpus interpuestas por abogados en favor de los venezolanos detenidos en El Salvador, para quienes Saab pidió “la libertad incondicional”.

“No sean tan cobardes, tengan un mínimo de vergüenza”, indicó Saab.

Por su parte, el vicepresidente de Comunicación y Asuntos Electorales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, consideró un crimen de lesa humanidad la situación de los venezolanos detenidos en El Salvador.

“Son crímenes de lesa humanidad y usted, payaso, va a tener que responder (...). Va a tener que responder por haberlos secuestrado, por haberlos sometido a tratos crueles, indignos, por haberlos tenido en un campo de concentración”, dijo Rodríguez en una rueda de prensa del PSUV, transmitida por VTV.

Este domingo, Bukele propuso a Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato en Venezuela tras su cuestionada reelección en 2024, repatriar a los 252 venezolanos deportados por EE.UU. a cambio de la liberación de los considerados presos políticos en el país caribeño.

“Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene”, publicó Bukele en un mensaje en X, una propuesta que Saab consideró “cínica”.

En su mensaje, Bukele indicó que entre los “presos políticos” en Venezuela está “Rafael Tudares, yerno de Edmundo González; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel; la señora Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, a quien amedrentan a diario y le sabotean el acceso a servicios básicos como la luz y el agua; así como los cuatro dirigentes políticos asilados en la embajada de Argentina y otros venezolanos presos políticos”.

