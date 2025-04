Las decisiones judiciales se respetan y se acatan: alcalde Galán tras alocución de Petro

Gustavo Petro. Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images - Carlos Galan. Foto: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images.

Por medio de su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre la cuestionada alocución presidencial del jefe de Estado, Gustavo Petro, en las últimas horas. El mandatario de la capital aseguró que se deben acatar las decisiones judiciales en el país.

“Las decisiones judiciales se respetan y se acatan. No se les hace el quite, no se les busca el quiebre para no cumplirlas. Eso no es democrático. La orden del Consejo de Estado se debe respetar. Colombia es un Estado social de derecho”, dijo Galán.

Por su parte, el secretario general de la ciudad, Miguel Silva, también cuestionó la transmisión.

“El primero en dar ejemplo y respetar la justicia debe ser el Presidente de la República. Como jefe de Estado debe acatar los fallos, así no le gusten. Entender los límites del poder y respetarlos es un aspecto fundamental en una democracia”, puntualizó.

Escuche W Radio en vivo: