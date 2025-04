“Hay protección permanente del servicio secreto”: Petro sobre su supuesta “desaparición” en París

El presidente Gustavo Petro aseguró que ha sido calumniado por Álvaro Leyva tras los señalamientos del excanciller, quien dijo que el mandatario tiene problemas de “drogadicción” y se desapareció en su visita de estado a Francia.

Petro explicó que, en una visita de un jefe de Estado a Francia, “siempre hay protección física directa y permanente del servicio secreto francés”.

Cabe destacar que, horas antes, en medio de su discurso durante la sanción de la Ley Ángel y la Ley Lorenzo, que busca endurecer las sanciones a aquellos que maltraten animales, el presidente también hizo referencia a los señalamientos.

“Somos adictos al amor a propósito (…) lo que pasa es que el escritor ya no puede hacer eso. No puedo emborracharme, desgraciadamente a mí me gustaba el aguardiente ‘tapa roja’ (…) me ponen esos tragos y me va ardiendo hasta el alma”, dijo el presidente Gustavo Petro.