Fue necesario disciplinarlo con lo que permite el reglamento: Presidente del Concejo de Santa Marta

El presidente del Concejo de Santa Marta, Pedro Gómez, habló en W Radio sobre la situación presentada el día de ayer dentro del recinto, donde el concejal Miguel Martínez fue retirado por la fuerza pública.

El cabildante explicó que el hecho se dio en medio de una sesión ordinaria, cuando el concejal Martínez interrumpió abruptamente el uso de la palabra, violando el Acuerdo 02 de 2019, que corresponde al reglamento interno. Este establece que mientras esté en curso una votación, no se concede el uso de la palabra.

“No hizo caso al llamado de atención por lo cual fue necesario disciplinarlo con lo que me permite el reglamento interno en su artículo 65, que consiste en la suspensión del uso de la palabra por el resto del debate”, afirmó el presidente del Concejo, Pedro Gómez.

Agregó además que este tipo de conductas ya se ha presentado anteriormente, pues en otra ocasión también fue interrumpida una sesión.

Solicitud de acompañamiento policial





Ante lo ocurrido, el presidente de la corporación solicitó acompañamiento policial para retirar al concejal. “Llegaron los policías y, mediante el diálogo, le solicitaron que se retirara del recinto, lo cual no acató. Al parecer —porque no me consta—, mediante improperios hacia los uniformados, se hizo necesario el uso de la sujeción para su desalojo”, explicó.

Por otro lado, el concejal Pedro Gómez anunció que demandará a Martínez ante las autoridades competentes por injuria y calumnia, debido a señalamientos que lo relacionan con el narcotráfico. “Quiero dejar claro que no tengo ningún vínculo con el narcotráfico”, enfatizó.

Finalmente, aseguró que no se puede tolerar el irrespeto ni la grosería. “Es cierto que las decisiones del presidente son apelables ante la plenaria, pero esa es una posibilidad que debe ejercer el disciplinado. En este caso, el concejal Martínez tuvo la oportunidad procesal de solicitar la apelación de la sanción que se le impuso”, puntualizó el presidente del Concejo, Pedro Gómez.