Trump dijo estar abierto a reunirse con los líderes iraníes

Presidente estadounidense Donald Trump. FOTO: SAUL LOEB/AFP via Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con la revista Time publicada este viernes 25 de abril que está abierto a reunirse con los líderes iraníes o el presidente de Irán.

Al ser preguntado sobre si estaba dispuesto a reunirse con el líder supremo, Alí ​​Jamenei, o con el presidente, Masoud Pezeshkian, respondió un simple: “Claro”.

Estas declaraciones se producen tras una reunión la semana pasada entre los dos países para definir el marco de un posible acuerdo nuclear y la víspera de que este sábado vuelva a haber negociaciones en Omán.

“Creo que llegaremos a un acuerdo con Irán. Nadie más podría hacerlo”, dijo Trump al medio.

No obstante, cuando se le preguntó si Estados Unidos se uniría a una guerra contra Irán si Israel tomara medidas, respondió: “Puede que entre con mucha voluntad si no llegamos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, yo encabezaré el grupo”.

En 2018, Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán y las potencias mundiales. Además, en este segundo mandato, iniciado en enero, ha advertido sobre posibles acciones militares contra Irán a menos que se alcance rápidamente un nuevo pacto para evitar que desarrolle armas nucleares.

Escuche W radio en vivo aquí: