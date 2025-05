¿Hay diferencia? Significado de ‘poner’ y ‘colocar’, según la RAE: Casos en que se pueden usar

Según explica el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, “el español es una lengua global que vive un crecimiento constante muy significativo. Se encuentra entre las cinco primeras lenguas del mundo en número de hablantes, en número de países donde es oficial y en extensión geográfica. Es lengua oficial de las Naciones Unidas y un idioma de referencia en las relaciones internacionales”.

Sin embargo, es común encontrar muchas dudas frente al uso adecuado de diversas palabras y frases que se usan en la cotidianidad. Al respecto, la Real Academia Española (RAE), afirma que el buen uso del español puede favorecer su desarrollo personal y social, eso teniendo en cuenta que “el lenguaje es una institución social, histórica y, por lo tanto, mudable”.

Una de esas confusiones que se pueden presentar está relacionada con el uso de las palabras ‘poner’ y ‘colocar’, pues suelen usarse de manera intercambiable. Sin embargo, la RAE explica que, a pesar de lo que se cree, tienen diferencias significativas.

De acuerdo con la RAE, ambas palabras pueden usarse de la misma forma cuando se usan en referencia a ubicar algo físicamente.

No obstante, ambas palabras no pueden ser intercambiadas en todos los casos pues “el verbo poner tiene muchísimas más acepciones que colocar (44 y 5, respectivamente)”. Por ejemplo, en el caso de hacer a alguien cambiar de emoción o adquirir una condición, sí se puede usar ‘poner’ y no ‘colocar’.

Aún más, la institución explicó que tanto en Colombia como en Venezuela se está normalizando el uso de ‘colocar’ en casos en los que otros hispanohablantes prefieren usar ‘poner’. Pero, igual hace énfasis en que el uso más comúnmente aceptado es bajo el sentido de “situar en un lugar”.

A continuación, algunos de los posibles usos de la palabra ‘poner’, según la RAE:

Situar a alguien o algo en el lugar adecuado.

Disponer algo para un cierto fin: Poner la mesa.

Suponer o considerar a partir de indicios: Pongamos que esto sucedió así.

Reducir, estrechar o precisar a alguien a que ejecute algo contra su voluntad: Poner en un aprieto.

Prestar apoyo a una persona o a una causa: Se puso de mi parte.

Junto con algunos nombres, realizar la acción designada por estos: Poner en duda.

Hacer adquirir a alguien o a algo una condición o estado: Poner colorado. Poner de mal humor.

Comenzar a ejecutar una determinada acción: Ponerse a estudiar.

