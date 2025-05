No hemos tenido amenazas, pero se han tomado medidas de protección: alcalde Galán por ‘plan pistola’

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. FOTO: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images / NurPhoto

El alcalde Carlos Fernando Galán lamentó las muertes de uniformados de la Policía y el Ejército del país que ha dejado el ‘plan pistola’ liderado por diferentes miembros de grupos delincuenciales. De igual forma, confirmó que se ha activado todo un plan especial para proteger a los uniformados de la capital.

“(…) Nosotros desde el primer día hemos venido hablando para que se tomen medidas de protección a los CAI, a las estaciones, para que estén alerta ante cualquier información que nos indique que hay el riesgo de que cometan algún atentado contra la fuerza pública, pues logremos mitigar ese riesgo y actuar a tiempo”, dijo Galán.

Y agregó: “No hemos recibido una amenaza particular reciente, en el caso de Bogotá. Hemos tenido informaciones, no digamos amenazas concretas, amenazas comunicadas a los órganos de justicia, no; pero sí informaciones de que pueda haber la intención de atacar. Y nos parece importante estar alerta siempre”.

Por último, el mandatario de la capital aseguró que debería existir una presión por parte del Gobierno Nacional para que los grupos al margen de la ley que estén delinquiendo dejen de hacerlo y se comprometan con la paz del país.

“Aquí deberíamos todos levantarnos en solidaridad con la fuerza pública, apoyarlos, rechazar eso que están haciendo los grupos armados y poner la presión sobre esos grupos armados”, afirmó Galán.

“No solamente la presión militar, sino también la presión de la opinión pública, de exigir eventualmente que las autoridades nacionales les exijan a esos grupos con los que, al parecer, están en conversaciones de paz, que esas conversaciones tengan eventualmente un componente, un compromiso claro de que no continúan con esas acciones violentas afectando a miembros de la fuerza pública”, concluyó.

