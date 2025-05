“Lo que ha salido no es un chisme, es un complot”: presidente Petro tras nueva carta de Álvaro Leyva

Luego de la segunda carta del canciller Álvaro Leyva, en donde vuelve a hacer una serie de señalamientos contra el presidente de la República, Gustavo Petro, acusándolo de estar enfermo, el mandatario respondió desde la casa de Nariño, en medio de un encuentro con jóvenes aprendices del Sena.

El mandatario aseguró que hay un complot internacional en su contra. Por eso añadió que la carta de Leyva “va al fondo como una daga mortal, va a matar, no es un chisme por ahí de un viejo loco por rabia, dice que quería hablar conmigo, pero yo nunca supe que quería hablar, lo echó la Procuraduría y yo qué culpa tengo, me la está cobrando a mí. Es la locura de un viejo loco decrépito que está sacando la herida que no pudo seguro siendo canciller”.

De igual forma, respondió sobre su aparente desaparición en Chile: “lo que ha salido el día de hoy no es un chisme, es un complot y no es nacional, no es de colombianos, aunque haya colombianos. Es peligroso porque es un atentado a la soberanía nacional de Colombia y a la democracia, a la libertad de los colombianos”.

Añadiendo que: “la verdad no fui a emborracharme, fui hasta la tumba de Pablo Neruda en Valparaíso y el presidente Boric sabía mi intención de ir porque la tenía desde niño, porque me parece el poeta más grandioso del mundo y América Latina, tenía en fuego americano, lo exiliaron de su país”.

Por último, le pidió Álvaro Leyva que le diga a Mario Diaz Barart, congresista de EE.UU. que no intente tumbarlo porque habrá una revolución. “Estados Unidos debe saber que con nosotros se puede hacer acuerdos y tenemos muchos que hacer, pero de tú a tú, si quieren tumbar al presidente estallará la revolución (…) el presidente se irá hasta el 7 de agosto como el pueblo ordenó”.