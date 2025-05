Denuncian revictimización de mujer violentada sexualmente por grupos armados en el Catatumbo

Catatumbo

Una mujer, violentada por integrantes de un grupo armado en el municipio de El Zulia, llegó al HUEM de Cúcuta para recibir atención médica. Sin embargo, indica Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, que esta mujer aún no recibe la atención trazada para estos casos.

“Es una mujer que fue violentada sexualmente, al parecer por integrantes de grupos armados y algunos hombres de la zona. Ella llega al hospital de El Zulia y desde ahí la trasladan al hospital Eramos Meoz de Cúcuta” dijo Vera.

Agregó que “desde el día domingo, la mujer manifiesta que no ha tenido atención psicológica, no ha recibido comida, no le dejan ingresar familiares, lo único que han hecho allá es revictimizarla”.

Enfatizó que “estamos haciendo un llamado al organismo articulador, y sobre todo, al ente del Ministerio de Salud, porque casos como el de esta mujer se están presentando diariamente y las mujeres más afectadas son de la zona rural”.

Resaltó que la violencia sexual se ha convertido en un arma de los grupos armados en medio de esta disputa territorial en el Catatumbo.

