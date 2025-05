“El agresor no es funcionario”: directora del ICBF Colombia denunció ataque a un trabajador

Hace unos días se conoció el caso de un presunto abuso sexual a una menor de edad en el jardín infantil Parques de Canadá, operado por una asociación contratista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, que causó rechazo en la opinión pública.

Ante esta situación, padres de familias del hogar infantil, donde presuntamente fueron abusados menores, se movilizaron para realizar una manifestación en contra de la institución. Sin embargo, la protesta se habría subido de tono y uno de los funcionarios fue agredido, según informó Astrid Cáceres, directora del ICBF.

“Repudiamos la agresión que unos de los manifestantes han hecho a uno de nuestros funcionarios en el centro zonal San Cristóbal. Está hospitalizado”, expresó Cáceres en su cuenta de X, antiguo Twitter.

Astrid Cáceres, directora del ICBF Colombia, denunció agresión a uno de sus funcionarios. Foto tomada del perfil de X @AstridCaceresC Ampliar

Asimismo, la directora manifestó que ellos no son los agresores y que buscan el bienestar de los niños. “Reiteramos que nosotros no somos los agresores, que al contrario cada día los equipos dan lo mejor de sí para salvar vidas en muchos rincones del país”, señaló.

Cáceres dio más detalles del caso y aseguró: “el agresor *NO* es funcionario de @ICBFColombia y la prensa confunde y mal informa. La violencia no debe ser la bandera. Al contrario, nosotros abrimos camino a la justicia. Inadmisible sumar más violencia donde no es y toda solidaridad con su familia”.

Por otra parte, en la tarde de este martes 6 de mayo, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que, en un trabajo conjunto con la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, lograron la captura del hombre señalado como el presunto agresor sexual de menores de edad en un jardín infantil en el sur de la capital del país.

“El hombre será presentado ante un juez de control de garantías y, en atención a los elementos materiales probatorios recopilados, será imputado por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, entre otros”, informó la Fiscalía.

Ante la captura del presunto agresor, la directora del ICBF destacó a la Fiscalía y señaló que por cada alerta siempre de debe actuar. “Preferimos denunciarlo. No venimos a defender la institución, venimos a defender la niñez de adultos mentalmente enfermos”, afirmó.

