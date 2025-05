“Los cónclaves son una sorpresa para todos”: Catalina Bermúdez, experta en teología

El mundo entero está bajo la expectativa del cónclave. Aunque hay quienes ya tienen un listado de favoritos, hay quienes afirman que esto es muy difícil de poder adivinarlo.

Si bien Pietro Parolin, Matteo Zuppi, Pierbattista Pizzaballa, Luis Antonio Tagle, Robert Francis Prevost, Mario Grech, Jean Marc Aveline, son algunos de los más sonados, expertos afirman que esta lista podría caerse, como ha sucedido en años anteriores.

Catalina Bermúdez, experta en teología sistemática, realizó un análisis en W Sin Carreta y mencionó que “todos van a perder las apuestas”.

“Yo no me pondría en ninguno de los lados, y me haría rica porque voy a ganar la apuesta”, dijo, afirmando que “los cónclaves son una sorpresa para todos”.

Siendo así, explicó que hay muchos matices negros entre los conservadores y los progresistas.

“Es muy difícil que la iglesia vuelva a atrás. Se necesita un papa de la reconciliación, de gran amor por el pueblo, sencillo, pero creo que lo más importante es que tenga la capacidad de afrontar los retos de la iglesia y nuestra cultura”, agregó.

De este mismo modo, detalló que “no es importante ni el color ni la nacionalidad”.

