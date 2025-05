Presidente Petro defendió la paz total: “es una estrategia político-militar; no es ingenua”

Este miércoles, 7 de mayo, el presidente Gustavo Petro, durante un encuentro con alcaldes de municipios, aclaró que la estrategia de paz total es una estrategia político-militar y que “no es ingenua”. Lo anterior en el marco de la ola de violencia que se vive en algunas zonas del país por cuenta de grupos criminales.

Según el presidente Petro, la ofensiva de la fuerza pública ha hecho que se registre un ‘Plan Pistola’ contra policías y militares.

“Por eso lo ordenan, porque les estamos dando muy duro, porque la política de ‘Paz Total’ es una estrategia político- militar, no ingenua, hace que unos grupos decidan negociar y hace que otros reaccionen matando policías, porque creen que nos arrodillan y se equivocan”, subrayó.

El jefe de Estado añadió que 250 miembros del Clan del Golfo han sido capturados. “ No hay un presidente que haya extraditado más personas que yo , no hay gobierno que haya incautado más toneladas de cocaína. De lejos, no hay otro gobierno que haya destruido más laboratorios de cocaína, por eso hoy pusieron volquetas con explosivos cerca de un batallón”.

Cabe señalar que, en las últimas horas, en diálogo con La W, el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, se pronunció acerca del plan pistola que lideran varios grupos criminales como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc en diferentes regiones de Colombia.

Por eso calificó el ‘plan pistola’ como un hecho “reprochable”, ya que “afecta y atenta contra la integridad de nuestros policías que están en los territorios, trabajando por los colombianos”. Por eso, aseguró que la fuerza pública ha logrado distintos resultados en contra de este fenómeno criminal.

“El Clan del Golfo es una estructura narcotraficante con intenciones de expansión que se dedica a extorsionar y amedrentar a la comunidad. Nosotros hicimos trabajos importantes con resultados tangibles (contra) principales cabecillas como alias ‘Terror’ y alias ‘Nino’, quien intentó afectar al presidente (Gustavo Petro)”, explicó.El general Triana aseguró que la retaliación de estas organizaciones es a través de ‘Chiquito Malo’, quien es su principal comandante y se encarga de desplegar este plan para afectar la integridad de los policías.