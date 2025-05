Autoridades buscan al hombre que acosó a ciclista en la vía Las Palmas, Medellín

Las autoridades de Medellín anunciaron el inicio de una investigación para identificar al hombre que acosó a la ciclista Daisy López durante un entrenamiento en bicicleta.

Según relató la víctima en su cuenta de TikTok, el hecho ocurrió en la vía Las Palmas, una de las rutas más transitadas por deportistas en la ciudad.

López denunció que un desconocido se le acercó y le propinó un golpe en el glúteo mientras ella pedaleaba. Afirmó además que no es la primera vez que sufre este tipo de agresión: “No me ha pasado una, ni dos, son tres veces que no puedo montar porque un hijue*** me coge la nalga”, expresó indignada en el video, donde pidió medidas urgentes contra el acoso a mujeres ciclistas.

El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció en su cuenta de X y dijo que “lo que le pasó a Daisy y lo que le pasa a muchas mujeres es indignante. Mi rechazo absoluto y mi solidaridad. Algunos imbéciles creen que eso es gracioso o que es normal. Ni lo uno, ni lo otro”.